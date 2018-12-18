《南早》：中船重工原總經理孫波涉洩遼寧號機密或判死

17日，中紀委國家監察委宣布，中國船舶重工集團前總經理孫波因涉受賄等行為被開除黨籍及公職。本港《南華早報》報導稱，孫波除涉嫌受賄外，還涉嫌洩露遼寧號航母機密給外國情報機構。 據稱，孫波有可能被判處死刑。

中國第一艘航母遼寧號。（中國軍網）

《南華早報》稱，有消息人士透露，今年6月落馬的孫波，涉嫌將遼寧號航空母艦機密文件洩露給外國情報機構。《南華早報》引述知情人士稱，目前尚不清楚孫波洩露的文件的具體情況，不過，如果中國檢方發現孫波洩露的是高度機密文件，孫波就會面臨死刑判決。

中紀委此前發布的有關孫波案的通告中並未提及航母相關內容。對此，《南華早報》說，此案涉及很多機密，所以中國政府可能不會公佈孫波案的細節。

今年6月21日，俄羅斯衛星通訊社曾報導稱，孫波曾將遼寧號的設計、規格等機密資訊在過去數年內陸續出賣給美國中央情報局，而由於中國首艘自製航母「001A」也是仿照「遼寧號」建造，有猜測稱，孫波很可能也把「001A」的設計圖交給了中情局。

中共中央紀律檢查委員會、中國國家監察委員會官網17日宣布，孫波違法違紀，中紀委決定給予孫波開除黨籍處分，國家監委給予其開除公職處分。

孫波1961年生，2012年4月任中國船舶重工集團公司副總經理。2015年3月升任董事、總經理、黨組副書記。