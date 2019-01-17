德國部長警告新興國家：別太依賴中國貸款

近日，德國發展援助部部長米勒（Gerd Müller）警告新興經濟體，應該避免對中國貸款產生依賴性。同時，他也對外媒表示，中方貸款在實際債務水平和貸款條款方面經常「非常不透明」。

這位德國發展援助部部長米勒接著以斯里蘭卡港口為例，2017年年底，斯里蘭卡因為無力償還中方貸款，而將該國的漢班托塔移交給中國99年。這引發了一些國家對中國「一帶一路」計劃的質疑，而這起事件應為其他國家敲響警鐘。

米勒認為，中國更多地致力於非洲事務，這是積極的，但這些活動也必須有利於非洲長期的發展。他以贊比亞為例，稱這個國家之前從中國獲得了債務減免，然而如今再次債台高築。

此外，有傳言稱，贊比亞在與中國簽訂的貸款合同中，以其國有的贊比亞電力供應公司（Zesco）作為擔保。

事實上根據資料顯示，2014年，贊比亞的債務佔其經濟總值的36%，而國際貨幣基金組織（IMF）預測稱，到了2019年，該國債務將占到其經濟總值的77%，這對於發展中國家而言，如此高的債務非常危險。

米勒最後還指出，在過去數年裡，中國對非洲基礎設施進行了大規模投資。這些基礎設施項目一般都是由中方貸款提供資金、也由中國企業承建。同時，一些中方貸款也採用「資源還貸」模式，也就是規定透過以固定價格向中方銷售原材料來償還貸款。所以，米勒與一些專家認為，這種交易不透明，會不利於這些借貸國家。

（德新社）