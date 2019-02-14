張藝謀新片《一秒鐘》退出柏林影展　德媒：與文革禁忌有關

導演張藝謀以文革為題材的新片《一秒鐘》原定於2月15日（周五）在柏林影展舉行全球首映，更會角逐最高榮譽金熊獎。在上周末卻傳出消息稱，因後期製作的技術問題，該電影會退出柏林影展。 德媒德國之聲稱，許多觀察人士認為，這不過是一個藉口，真正的原因是電影觸及文革議題，中國官員最後沒有給影片放行。在中國，有關文革的公開討論仍是個禁區。

張藝謀以文革為題材的新片《一秒鐘》退出柏林影展，圖為《一秒鐘》劇照。（網絡圖片）

資料顯示，《一秒鐘》是張藝謀2019年的最新作品，並由張譯、劉浩存及范偉等演出，講述一名在文化大革命時期逃出勞改營的囚犯，在物質、精神匱乏的年代對電影產生好奇與熱情。

報道稱，這並不是張藝謀第一部以文革為題材的電影，而且很難想像他的新片會公然挑戰對文革歷史反思的問題。他根據余華同名小說改編的電影《活著》就通過一個家庭的故事講述了中國當代歷史的巨變以及文革的災難。

由電影被禁至成為「官方活動策劃師」

張藝謀的電影一再觸及敏感的社會和歷史話題，其作品《菊豆》（1990年）、《大紅燈籠高高掛》（1991年）和《活著》（1994年）直到90年代中期一直在中國被禁映。但後來張藝謀與官方的關係轉好，更執導了2008年北京奧運會的開幕及閉幕典禮，報道形容他「最終被收編為中國當權者的官方活動策劃師」。

張藝謀根據余華同名小說改編的電影《活著》講述了中國當代歷史的巨變以及文革的災難。（網絡圖片）

新片退出柏林影展 反映藝術界全面受控制

報道稱，張藝謀的新片不能參加柏林影展，在中國引起了極大不滿，並體現在社交網站中。或許在2008年中國還處在相對開放時期時，張藝謀和其他中國藝術家還寄望自由空間進一步擴大，希望藝術的表現走向多元化，然而自國家主席習近平執政以來，藝術界進入了一個受到全面控制的新時期。在這一背景下，或許可以解釋即使張藝謀「曾經為權力代言」，其新作也要退出柏林影展。

（德國之聲）