在女同事食物和飲用水中落毒數年　加州華裔工程師遭控謀殺未遂

綜合外媒報道，一名於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）取得博士學位的華裔工程師David Xu（徐大衛，音譯）涉嫌毒害同事，當地時間上周四（3月28日）被加州警方拘捕，暫不得保釋。警方以企圖謀殺等三項重罪將其拘控。

加州華裔工程師David Xu遭控企圖謀殺等三項重罪。（Berkeley Police）

據法庭資料顯示，David Xu現年34歲，他被指從2017年起在同事的食物和水中投入有毒金屬鎘，希望害其喪命。據警方從監視器中獲得資料顯示，自2月11日至3月4日，David Xu均有在飲用水中投毒，警方從此期間的飲用水抽樣檢測中，亦測出有毒重金屬鎘。

文件顯示，同為工程師的被害女性，注意到她留在辦公室的水和食物「有一種奇怪的味道或氣味」。根據經驗，她感覺身體狀況有異，於是到醫院檢查身體，抽血化驗結果顯示，其身體中含有大量的金屬鎘。去年，兩名用過她杯子喝酒的親屬亦相繼病倒，受牽連的受害人體內亦檢測出極高的鎘含量。

有毒金屬鎘對健康有不良的影響，被列為可致癌物。（網上圖片）

據美國職業安全與健康管理局（OSHA）介紹。鎘是一種柔軟、可塑性強、藍白色金屬，主要存在於鋅礦中，具有高毒性，用於製造可充電電池、太陽能電池板等。

法庭記錄顯示，David Xu被囚禁在加州監獄。他被指控犯有三項重罪，其中包括有預謀的謀殺未遂、致身體嚴重傷害罪，其作案動機仍不清楚。他在當地時間周二（3日）提堂。

據了解，David Xu於2012年從加州大學柏克萊分校的材料科學與工程專業畢業，並於一年後通過考試，成為註冊工程師。工作和學習期間曾多次獲得專業性獎項。據其自我介紹稱，在專業的領域之外，他亦通曉多國語言，可熟練運用中文、英文及日文。

（綜合報道）