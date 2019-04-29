聯合早報：「一帶一路」的成功將改變國際格局　但前提是去中國化

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於25日至27日在北京召開。中方在會後列出詳細清單，表示達成六大類合共283項成果。 新加坡《聯合早報》刊文指出，作為中國要實現「人類命運共同體」宏大目標的手段，「一帶一路」的成功將改變本世紀的國際格局；而成功的前提，則應當立足於「天下為公」的精神，把「一帶​​一路」去中國化。

聯合早報評論稱，「一帶一路」的成功將改變國際格局，但前提是要「去中國化」。（新華社）

文章以〈「一帶一路」共羸之道〉為題，稱儘管以美國為首的西方社會質疑「一帶一路」背後的戰略意圖，倡議仍獲得很多國家的響應；而經過幾年的發展，「一帶一路」經歷各種變化，包括地理概念從歐亞大陸擴展至南美洲，不再局限於原先的地理範圍，合作的項目亦從發展基礎建設為主，逐漸擴大到經貿領域，甚至文化交流。

文章指出，西方媒體的批評聲浪顯得越來越尖銳，最大的批評是「一帶一路」成為中國「新殖民主義」的工具，對沿線國家設下「債務陷阱」，便之被迫向中國讓渡部分主權；另一種批評是項目的招標過程不透明，結果都由中國國企壟斷，而且還傳出貪污腐敗跡象；再來是項目實施後並沒有帶動當地經濟活動，因為主要承包商都是中資企業，當地企業和工人都沒有獲利。

需展示「天下為公」 體現「人類命運共同體」理念

文章表示，本屆峰會的聯合公報所突出的內容，可看做是北京對這些批評的正面回應。如果「一帶一路」沿著公報所揭示的方向前進，不無可能回到構想所要建設的「人類命運共同體」的本意，是中國作為崛起大國所履行國際義務。公報強調「一帶一路」的包容性，尊重既有國際法規，向各國開放等理念，有助於糾正對「一帶一路」的誤解或妖魔化。

文章強調，要真正化解對「一帶一路」的誤解或妖魔化，則必須讓其充分展示「天下為公」的精神，成為中立的國際平台，需要達到「去中國化」，一方面堵住任何針對中國「陰謀論」的悠悠之口，另一方面在實際上體現「人類命運共同體」的宏大理念，「一帶一路的成功必須立足於共贏的前提，其成功也自然是世人所期待的。」