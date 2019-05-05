五人幫做槍手代考托福　助逾40中國學生入讀美國大學

3月12日，美國聯邦當局逮捕5人，他們涉嫌多次使用假護照幫中國學生代考托福（TOEFL）取得學生簽證，並被起訴26項罪名。 官方稱，超過40名中國公民通過該手段拿到學生簽證，隨後進入美國的大學學習。

托福（TOEFL）是由美國教育測驗服務社舉辦的英語能力測驗，大多數的美國大學或研究所要求外國學生在申請時提出過一定標準的托福考試成績。(網上圖片)

據《紐約郵報》5月2日報道，聯邦調查局3月12日破獲協助中國公民代考托福的作弊集團，逮捕5人。檢察官稱，疑犯用假護照冒充學生，並代替他們坐在洛杉磯的不同考場進行考試。

5名被捕疑犯都是加州居民，目前正在美國加州大學洛杉磯分校就讀，他們面臨26項控罪。23歲的劉才（音）被指主腦，報道指他在2015年和2016年兩年內，支付14人參加考試的費用。

被捕當日爆美國大學史上最大招生醜聞

5人被捕同日，美國史上最大招生醜聞也同時曝光，據美國聯邦政府起訴書內容，涉及此案的美國上層家庭通過一家名為「關鍵全球基金會」（Key World Wide Foundation）的非牟利機構行賄，使自己的子女能進入知名高校。

同樣被指涉及招生醜聞的還包括兩名中國富豪的女兒，其中一人被指是中國「步長製藥」創始人、山東首富趙濤的女兒趙雨思（Yusi Zhao Molly，音譯）。這個家庭涉嫌以650萬美元行賄，並偽造趙雨思是帆船選手運動資歷，讓她得以進入史丹福大學就讀。

（紐約郵報／封面新聞）