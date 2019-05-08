假結婚誘騙巴基斯坦女基督徒到中國賣淫　8華人被捕

巴基斯坦當局周一（6日）表示，近日已逮捕了12名涉嫌通過虛假婚姻，將巴基斯坦年輕女性誘騙至中國賣淫的犯罪集團成員，當中有8人來自中國，另外4人是巴基斯坦人。 案情指犯罪集團已將至少36名巴基斯坦女子送往中國賣淫，這些婦女大多數是來自旁遮普省東部不同地區的基督徒。

巴基斯坦當局近日逮捕了12名涉嫌通過虛假婚姻，將巴基斯坦年輕女性誘騙至中國賣淫的犯罪集團成員，當中有8人來自中國。（影片截圖）

根據巴基斯坦當地媒體報道的細節，在上周一次警方的行動中，一名來自中國的男疑犯在巴基斯坦旁遮普省舉行的一場婚禮中被捕，當時他正準備與一名女基督徒結婚。與他一同被捕的疑犯中還包括一名中國女性、一名假牧師以及一名婚介代理，這些人負責為一些中國男性偽造身份資料。

巴基斯坦聯邦調查局負責人口販賣問題的高級官員賈米爾・艾哈邁德稱，這場突擊行動是整個調查工作的重大突破，當局在整個調查工作中共拘捕8名中國人，「犯罪集團成員承認，他們已將至少36名巴基斯坦女子送往中國賣淫」。艾哈邁德又指數個犯罪集團正在從事此類活動，他們的目標主要是來自旁遮普省東部的信奉基督教的少數群體成員。

媒體曾指有女子遭誘騙至中國出售器官

早在今年4月，巴基斯坦媒體報道指一家位於巴基斯坦東部城市拉合爾的非法婚介所假借婚姻之名，誘騙巴基斯坦窮苦女子到中國，強迫她們賣淫甚至出售器官。為此，中國駐巴基斯坦大使館發表聲明稱，中國和巴基斯坦都堅決反對人口販賣，更不存在器官買賣等活動，並表示，「中方正同巴基斯坦執法部門合作打擊非法婚姻中介行為」。

（綜合報道）