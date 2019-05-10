【中美貿易戰】美媒：劉鶴不再是習近平特使　中國讓步空間或減少

中美新一輪貿易談判周四（9日）在美國華盛頓進行。中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽進行首日磋商。 美國媒體報道指出，此輪談判值得注意的是，劉鶴不再是中國國家主席習近平特使。這表示他獲得為達成協議作出關鍵讓步的授權可能變少。 美國財經網站CNBC5月9日引述中國消息人士透露，劉鶴不再是特使的微妙變化，可能反映他沒有太多妥協餘地，這可能讓談判必須由更高層級敲定。

劉鶴抵達華盛頓的美國貿易代表辦事處出席新一輪貿易談判，萊特希澤及姆努欽在門外迎接，劉鶴面帶笑容與對方握手。（路透社）

報道引述中國消息人士透露，劉鶴不再是特使的微妙變化，可能反映他沒有太多妥協餘地，這可能讓談判必須由更高層級敲定。

劉鶴頭銜改變的時機，正值中美貿易磋商出現倒退跡象。但美國總統特朗普5月9日下午表示，自己剛收到一封中國國家主席習近平寫給他的“美麗信函”，他很可能會和習近平通電話。

劉鶴帶有習近平特使頭銜只有在第一輪談判之時。2018年5月16日，中國官方通訊社新華社報導：「應美國政府邀請，習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領中方經貿團於15日下午抵達華盛頓。」

2018年中國全國兩會前夕，兩位中共政治局委員相繼訪問美國，繼2月中共外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪訪美後，習近平再安排中共財經領導小組辦公室主任劉鶴放棄出席中共十九屆三中全會，作為特使緊急訪美，但特朗普並未與之舉行會晤。

劉鶴2018年三度到華盛頓，但不是每次都是「特使」身份。到2019年1月底的中美貿易談判，劉鶴再次無「特使」頭銜；但中國商務部在2月公佈的消息中，劉鶴又恢復「特使」身份，出席2月21日至22日在華盛頓舉行的第7輪磋商。

分析認為，劉鶴以「特使」頭銜出席談判，相當於他獲得了授權，所代表的不僅是中國政府，也代表了習近平，甚到可能代表習近平簽署一些文件。