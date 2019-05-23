【華為被禁】日本NTT docomo：停止接受華為新款手機預訂

日本移動通信運營商NTT都科摩（NTT docomo）22日宣布，已停止接受原計劃今夏發售的中國通信設備巨頭華為技術新款智能手機的預訂。KDDI（au）和軟銀當天宣布了推遲發售華為智能手機。有報道稱在美國特朗普政府的禁運措施下，谷歌公司停止向華為提供軟件。3家公司收集了信息，但考慮到將無法更新谷歌應用軟件的可能性等，判斷無法確保性能和安全性。

日本共同社報道稱，中美對立殃及了日本移動運營商；在全球，華為產品面臨的阻力可能將增強，也勢必會對供應產品的日本電子零部件製造商造成打擊。

目前日本的廉價智能手機運營商中，樂天移動和KDDI旗下UQ通信22日宣布了推遲發售華為新款智能手機。KDDI原計劃5月下旬發售「P30 lite Premium」，軟銀的廉價智能手機業務「Y!mobile」原計劃24日發售「P30 lite」。這兩家公司沒有透露今後的發售時間。都科摩原計劃今夏投放「P30 Pro」。

3家公司將繼續銷售現有的華為終端。雖然谷歌表示將部分延續針對已售產品的操作系統Android的支持，但對現有產品使用者的影響或將成為今後的焦點。

華為的日本公司24日將通過樂天市場和家電賣場「必客家美樂」（BIC CAMERA），按原計劃發售可自由選擇運營商的「無鎖版」（SIM FREE）最新終端。