【新疆再教育營】重申是「培訓中心」　中國邀聯合國人權專員訪華

中國被指在新疆設置大量「再教育營」，侵害維族人及哈薩克人等穆斯林人權，受害者被指數以百萬計。 今年履新的中國常駐聯合國日內瓦總部大使陳旭在當地時間周四（13日）的記者會上，邀請聯合國人權事務高級專員米歇爾•巴切萊特（Michelle Bachelet）到訪中國，行程會包括新疆，讓她親眼看看當地社會的現實情況。

據《自由亞洲電台》，陳旭在記者會上重申新疆沒有「再教育營」，只有「職業技能教育培訓中心」，目的是要幫助年輕人學習一技之長，使他們能以良好面貌重新融入社會，同時亦是協助鏟除極端主義。

中國邀請聯合國人權事務高級專員米歇爾．巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華，行程會包括新疆。（路透社）

另《路透社》引述聯合國人權事務高級專員辦公室發言人回應指，巴切萊特確實已被中國邀請訪華，目前雙方正作進一步溝通，希望可有不受限制的訪問權限，但暫未確認行程是否包括新疆。

至於官媒《新華社》則在報道中指，中國政府在新疆依法嚴厲打擊少數嚴重暴力恐怖犯罪，同時重視展開源頭治理，新疆已經連續2年多時間「零恐襲」，「這證明中國採取的舉措是對世界反恐事業的有益貢獻」。對於中國會否邀請巴切萊特訪問新疆，報道稱「他（陳旭）表示，中方歡迎人權高專在雙方方便時訪華，包括新疆」。

但值得一提是，3名歐盟官員今年年初曾被中國政府安排到訪新疆烏魯木齊及喀什，並在陪同下參觀清真寺、伊斯蘭教學機構及「再教育營」。事後有報道引述消息，指3人均感到中國政府是精心編排整個行程，與他們交談的當地人都有予人「背稿」之感。

（綜合報道）