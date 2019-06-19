【一失足成千古恨】沙灘赤腳狂踩海龜巢　中國女子闖美保護區被捕

據美國NBC新聞報道，一名41歲中國人漠視禁令，近日在美國邁阿密灘（Miami Beach) 用木棍「猛戳」瀕危海龜的窩，並「赤腳重踩」海龜保護區域，遭到警方逮捕。中國領事館已知悉此事。

報道稱，根據邁阿密警方報告，被拘女性是中國公民盧亞群(Yaqun Lu，音譯)。事發在當地時間15日，當時她被人舉報正在「打擾」海龜窩。隨後，邁阿密海灘政府職員接到通知後到達事發海灘，發現她正在用木棍「猛戳」海龜窩，還赤腳大力踩踏整個海龜保護區域。所幸被踩過的海龜蛋經保育人員觀察後都平安無事。

華裔女子Yaqun Lu在佛羅裡達州邁阿密灘踩踏一個海龜窩而被捕。（邁阿密灘警局）

據悉，由於瀕臨滅絕，當地政府部門已經特意用木樁和黃色膠帶將海灘上的海龜窩保護起來，並貼上「請勿打擾海龜窩」（DO NOT DISTURB SEA TURTLE NEST）的黃色標誌牌。從4月到11月之間，三種海龜（紅海龜，綠海龜和棱皮龜）通常會在邁阿密海灘上築巢。

而依照美國1973年通過的《瀕危物種法》（Endangered Species Act of 1973）與佛羅裡達州法，傷害或騷擾海龜屬於三級重罪，若該名華裔婦人被判有罪，或將面臨巨額罰款與牢獄之災。

據報道，涉事華婦是中國公民，但住在密西根州。她目前被拘留在特納吉爾福德騎士懲教中心(Turner Guilford Knight Correctional Centre)，面臨「銷售、幹擾、騷擾海龜或海龜蛋」的重罪指控，保釋金被定為5000美元（約3.9萬港元）。

邁阿密海灘警方表示，已告知中國駐休斯頓領事館此事。

（綜合報道）