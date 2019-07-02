美媒：解放軍向南海試射反艦彈道導彈　美艦當時在南海部署

美國全國廣播公司（NBC）網站周二（2日）報導稱，美國國防部知情官員透露，解放軍上周末至少向南海試射了一枚反艦彈道導彈，當時美軍在南海照常部署了軍艦，但是後者沒有接近中國的試射地點，也沒有處於危險之中。

美方官員稱，由於中國公告南海禁航將持續到周三（3日），他預計解放在禁航結束前還將進行其他軍事測試。該官員並補充說，這次導彈測試「令人擔憂」。不過他未授權評論此事，同時五角大樓暫時未有回應。

參加2015年閱兵的東風-21D反艦彈道導彈。（資料圖片／視覺中國）

報道稱，雖然美方官員沒有提及解放軍「反艦彈道導彈」的型號，不過根據美國國防部向參議院提交的《2019年中國軍力報告》，目前美國防部認為中國火箭軍部隊只有「東風-21D」型彈道導彈可以反艦，因此這位官員提及的應該是東風-21D型彈道導彈。

《報告》稱，東風-21D是一種射程超過1500公里、可以快速裝填、擁有機動式再入彈頭，可以在西太平洋打擊包括美軍航空母艦資產在內的反艦彈道導彈。美國防部認為解放軍至少擁有60台載具和150枚備彈。

據悉，此前中國海事局官網發布的最新航行警告「瓊航警0075」，6月29日00：00時至7月3日24：00時在南海附近海域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

內媒《觀察者網》的軍事評論家認為，根據禁航警告，此次是禁航地點在南沙群島以北，西沙群島以南，距離中國南部約有1000公里左右的距離。

軍事評論家稱，考慮到解放軍各個部隊已經列裝東風-21D多年，此次試射如果為真，那麼可能不是一次「科研實驗」，而是一次「實戰化戰備演練」，而且試射的數量可能不止一枚。

（NBC、觀察者網）