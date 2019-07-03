西藏流亡政府：西藏也有「再教育營」　規模較小人數不詳

英國廣播公司（BBC）周一（1日）報道稱，西藏流亡政府行政首長洛桑桑蓋（Lobsang Sangay）接受採訪時表示，西藏也有拘押藏人的拘留營，類似於新疆關押維吾爾族穆斯林的再教育營，但是規模較小、人數不詳。

西藏流亡政府行政首長洛桑桑蓋（Lobsang Sangay）。（資料圖片／路透社）

報道稱，據洛桑桑蓋透露，中共新疆黨委書記陳全國任西藏自治區黨委書記時，曾在西藏實施了同樣的鎮壓政策。

他還說，「雖然營地沒有新疆拘留營大，但也確實存在拘押藏人的營地。很多人都被送往營地，透過勞動、監禁和拘留接受教育」。但洛桑桑蓋稱被關押的藏人人數不得而知。

洛桑桑蓋還表示，他將繼續推進西藏運動，並呼籲國際社會對中國在西藏的壓迫採取行動。

中國政府因為在新疆設立再教育和培訓中心而面臨國際社會聲討。人權活動人士指這些中心是大規模拘留營，其中關押了約上百萬維吾爾和其他少數民族穆斯林。

但中國政府否認在新疆設立拘留營，僅表示一些人正在接受「職業培訓」。當地官員則強調，新疆正面臨恐怖主義、極端主義和分裂主義「三股勢力」。

新疆「再教育營」問題備受國際社會關注。（資料圖片）

另據路透社引述不具名外交官員報道，美國和德國周二（2日）在聯合國中亞地區預防性外交中心（United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia）閉門會議中，譴責北京拘留逾百萬維吾爾人和其他穆斯林，並剝奪他們的權利。

中國常駐聯合國代表馬朝旭則回應說，美國和德國無權在安理會提出這項議題，因為這是中國內政問題。

（BBC、中央社）