【立法會衝擊】與太陽花學運比較　BBC：港示威者抗爭代價非常大

香港示威青年7月1日（上周一）衝擊及短暫佔領立法會，被台灣媒體稱為「港版太陽花」運動。英國廣播公司（BBC）6日（上周六）的報道引述學者分析指出，與太陽花學運比較，香港示威者的抗爭代價非常大，又指香港示威者面對的政權比當年的台灣政府更加強大。

7月1日示威者將行動升級，衝擊及短暫佔領立法會。（羅君豪攝）

立法會議事廳主席座位後方的牆身，香港的區徽被人以黑色噴漆弄污。（資料圖片／羅君豪攝）

台灣2014年爆發太陽花學運，示威青年佔領議會場地超過23天，並成功阻擋《海峽兩岸服務貿易協議》通過；反之，香港示威青年卻在三小時內就離開立法會，兩者有很大落差。

BBC報道指，旅居台灣多年的台灣成功大學政治系港籍教授梁文韜分析，台灣的太陽花學運是在民主制度下發生，所以政府及在位者無法用太嚴厲的方式鎮壓，否則會面臨刑責。他說：「但是香港由中共、港府壟斷行政和立法，反抗所必須付出的代價非常大。」

梁文韜表示，非常佩服香港年輕人面對強大政權的勇氣，又表示「香港政治和公民社會都在退步中，回到台灣剛『解除戒嚴』的狀況，但卻是在往後退。」他表示，這群人面對的是「強大敵人」，大到讓你無路可退。

學者指台灣的太陽花學運是在民主制度下發生，所以政府及在位者無法用太嚴厲的方式鎮壓。（資料圖片）

台學者：港警使用催淚氣體程度越台灣

曾積極參與太陽花學運的台灣大學社會學系副教授范雲則認為，香港近日的示威已經超越太陽花學運。她分析，台灣的社會運動仍會有領袖，但香港近期的示威去中心化，陌生人彼此信任。她又說，香港示威者面對的政權比台灣當年的國民黨政府更加強大，又指香港警方使用催淚氣體的程度也超越台灣。

（英國廣播公司）