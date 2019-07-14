德媒：德國人均碳排放量比中國多　沒資格要求中國減排

德媒《南德意志報》13日（上星期六）的社論表示，如果德國民眾依然堅持既有的高碳排放量的生活習慣，就沒法去説服中國人減排。 社論又指，中國等較貧窮的國家爭取像西方國家那樣的生活水準和經濟增長，中國確實有權這麼做。

德媒指，中國人均碳排放量大約在7到8噸之間，依然低於德國。（視覺中國）

社論稱，人均每年排放將近10噸二氧化碳的德國，在自己大幅削減排放之前，幾乎沒有甚麼資格去要求中國人減少温室氣體排放。在中國，人均碳排放量大約在7到8噸之間，依然低於德國。不過，從總數上來説，中國的碳排放量卻是最多的，而且中國依然在繼續興建發電站、工廠。

社論指，要是繼續這樣下去，全球升温不超過攝氏1.5度的目標就無法實現。根據德國環境部的數據，即便是為了遵守具備國際法效力的攝氏2度目標，全球人均碳排放也必須降到每年2噸以下。

社論續指，但是中國以及印度等較貧窮的國家則在爭取像西方國家那樣的生活水準和經濟增長，他們確實有權這麼做，所以西方必須大幅削減自己的生活水準。如果只是抬高污染的成本、希望市場能夠調節一切，這是遠遠不夠的，這也不公平，因為此類策略只會讓當前較貧窮的人承受負擔。所以，我們更需要對貧富人羣一視同仁的規則。

（《南德意志報》/德國之聲）