中國外交官Twitter頻發聲　路透社：北京在海外開闢宣傳新戰線

據路透社報道，駐美大使崔天凱等中國外交官近日在Twitter發表一連串帖文，顯示北京為外交和宣傳政策開闢新戰線。 不過報道亦指出，北京擴大宣傳戰場存在風險，例如崔天凱發表有關台灣的推文獲得超過2000則回應，但其中「大多數是負面意見」，甚至許多回應支持台灣，顯示這些帖文未必能夠創造對中國更好的國際環境。

崔天凱日前在Twitter發文表示，台灣是中國的一部份，使中國分裂的意圖都不會成功。（截圖）

報道指，由於美國國務院上星期二（9日）宣佈批准總值超過22億美元的對台軍售案，中國宣佈將制裁對台軍售的美國企業，崔天凱於幾周前新創設的Twitter帳號亦發表有關台灣的帖文，稱台灣是中國的一部份，使中國分裂的意圖都不會成功，「那些玩火的人終究只會引火自焚。就這樣。」

而在上星期末，為捍衞中國在新疆地區的相關政策，駐巴基斯坦大使館臨時代辦趙立堅在Twitter發表一連串帖文，抨擊美國自身面臨人權等諸多問題，並譴責美國偽善。

報道援引分析人士表示，近來中國外交官突然發表一連串推文，符合北京當局正在全球部署的一種更新、更具侵略性的外交手段。文章指，Twitter是美國總統特朗普批評中國常用的管道。

英國列斯大學（University of Leeds）傳媒講師曾苑表示，外交官在Twitter發文是中國策略明顯轉變的一部份，「對於個別官員如此公開表達和專斷，確實是一件新鮮事。」這些帖文充分展現中國的外交侵略性，且比傳統媒體更能吸引廣大觀眾，但亦可能伴隨一些代價。

駐美大使崔天凱近日在Twitter頻頻發文，被解讀為中國官方在海外開闢宣傳新戰線。（資料圖片）

法新社：中國試圖塑造更廣泛的國際論述

法新社報道則説，雖然《人民日報》和《環球時報》等官媒都在海外積極運用Twitter和YouTube帳號，但中國官員在社交平台使用上仍存在諸多限制，因為官方擔憂他們「開啟更多評論大門，以及潛在問題」。

報道引述美國智庫外交關係協會高級研究員、亞洲研究部主任易明（Elizabeth Economy）指，外交政策在中國屬於非常高度的中央集權，中國外交官一般不會擅自發表未經批准的言論。

易明又指，國家主席習近平一直認為，西方長期主導海外對中國的論述。於是，中國如今不僅試圖塑造對中國的論述，還試圖塑造一個更廣泛的國際論述。

不過法新社亦指出，目前不清楚中國政府對於其外交官的網絡發言作何管控，但迄今為止，Twitter上大多數中國官員並未偏離當局的官方論述。

（綜合報道）