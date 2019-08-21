聯合國氣候峰會年底舉行　英媒：中國邀美重返談判桌紓緩氣候變遷

智利即將主辦今年底的聯合國氣候峰會。路透社今日（21）的報道指，中國氣候變化事務特別代表解振華昨日（20日）於智利表示，中國歡迎美國隨時重返氣候變遷的談判桌上，與其他國家在聯合國氣候峰會中共同探討如何一起紓緩氣候變遷。

中國氣候變化事務特別代表解振華表示，中國歡迎美國隨時重返氣候變遷的談判桌上。（視覺中國/資料圖片）

美國總統特朗普上任後不久，便宣布退出2015年簽署的《巴黎氣候協議》，並不斷抨擊限制温室氣體排放的規定。解振華表示，中國會全力支持12月智利主辦的氣候峰會，並表示此峰會代表全球在氣候變遷議題上的多方溝通是成功的。報道又指，今年7月中國在G20峰會期間展現了最高程度的決心來對抗氣候變遷，而專家與政策顧問也都認為中國明年能訂出更嚴格的碳排放量指標。

解振華又表示，中國將協助聯合國秘書長與氣候變遷特使說服其他國家更新他們的減排自主貢獻目標，讓全球暖化的進程能被控制在攝氏2度以內。

解振華說：「目前最重要的目標是訂定2020年起新的減排自主貢獻目標，以及由已開發國家提供金援去達成這些目標，我們認為擁有足夠金援是很重要的，這也是我們想達成的目標。」

（路透社）