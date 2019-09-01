9名中國留學生洛杉磯機場被遣返　電子產品曾遭搜查

9名在美國亞利桑納州立大學（Arizona State University）就讀的中國留學生，日前在洛杉磯國際機場被邊境官員扣留後遣返回中國，目前仍未知道詳細原因，但這些學生的電子產品曾遭到搜查，當局稱遣返這些學生是基於「發現的信息」。

9名遭遣返的中國留學生於美國亞利桑納州立大學（Arizona State University）就讀。（網絡圖片）

據美媒今日美國（USA Today）等報道，這9名中國留學生之中，多人是即將畢業的大學生，需要修讀最後一個學期課程。亞利桑納州立大學在8月30日發表聲明，指9名學生於前1個星期從中國返美時，在洛杉磯國際機場過關時被扣留，隨後被遣返中國。

校方表示仍保留9名學生的學籍，正向聯邦相關部門了解緣由，並要求審視這9名學生的情況，但目前仍未知道9名學生遭到遣返的原因，聯邦海關和邊境保護局（CBP）則只回應稱，扣留和遣返這9名學生是基於在過關檢查時「發現的信息」，並對個案不作評論。校方發表的聲明顯示9名學生的電子產品曾遭到搜查。

美國國務院5月31日起實施新規定，要求絕大部份美國簽證申請人提供過去5年使用過的電郵地址、手機號碼和社交平台帳號等資料，除了Facebook、Google+、Instagram、LinkedIn，甚至微博、QQ和優酷等中國網絡平台也包括在內。

攜避彈衣遭原機遣返

早前，一名就讀美國密歇根州某大學的中國留學生，在從中國返回底特律國際機場時，疑因攜帶避彈衣，遭美國海關詳細搜查。據悉，這名中國留學生入關時主動申報攜帶防彈背心，但海關執法人員仍拒絕讓他入境，並注銷其美國簽證，隨後將他原機遣返。

（綜合報道）