教育貸款疑被用作資助新疆「再教育營」　世界銀行：正在積極調查

美國參議員魯比奧（Marco Rubio）和眾議員麥戈文（Jim McGovern）8月23日公布一封致世界銀行新任行長馬爾帕斯（David Malpass）的信，指控世銀一項「新疆職業技術教育與培訓項目」的5000萬美元貸款被用作資助新疆「再教育營」（官方稱職業技能教育培訓中心）。 對此，世銀發言人泰斯（David Theis）29日發聲明表示，沒有任何迹象顯示中國政府將該筆資金挪作他用，承諾將請不同的專家再次核查此項目用款，「我們正在積極調查就該項目提出的問題。如有必要，我們將採取行動。」

外界認為，可能已經有超過100萬人被送入再教育營。（資料圖片）

據《紐約時報》報道，這筆貸款是2015年世銀前任領導在任期間發放的，比「再教育營」項目正式啟動早2年。在世銀當年為中國提供的18億美元貸款總額中，是相對較小的一筆。上述貸款計劃於明年支付完畢，世銀曾表示，該計劃通過對當地5間大學的資助，將提供「更好的技術和職業教育及就業機會」，從而使該地區成千上萬名年輕人受益。

上述信件是8月13日發出，信中還指，「即便中國政府顯然使用大肆宣傳的手段為這些拘禁營辯護，貸款仍在繼續發放。」作為美國國會及行政當局中國委員會的負責人，寫信的兩名議員要求馬爾帕斯提供證據，表明世銀的資金沒有在「職業教育」的幌子之下，被誤用於強迫拘禁。

他們還在信中寫道，「我們認為這些行為可能構成中國政府對維吾爾族及其他突厥語系穆斯林少數民族犯下的反人類罪行。」

《外交政策》雜誌27日在報道中披露，一名世銀職員上月曾致信董事會，呼籲對該貸款項目進行正式調查。（網站截圖）

報告：貸款被用作購買防暴裝備

此外，美國《外交政策》雜誌27日在報道中披露，一名世銀職員上月致信世銀董事會的一名執行董事，舉出關於新疆教育項目的大量警示信號，呼籲對這項工作展開正式調查，確保世銀的政策得以落實。

上述報道還提及，卑詩大學（University of British Columbia）一名法學學生章聞韶（Shawn Zhang）在一則報告中寫道，貸款中至少3萬美元被學校用作購買高端防暴裝備，包括鐵絲網、催淚彈和防彈衣等。

世銀：計劃派員實地考察

世銀在聲明中稱，自項目開始對採購和財務管理進行審查以來，世銀每年開展兩次「監督行動」，且所有使用世銀資金購買的商品和服務，都要接受由世銀批准的審計機構進行的年度審計。

聲明指出，世銀此前對採購防暴裝備一事並不知情，因為審計只涵蓋其直接資助的5間學校，而目前正在進行的調查將會包括與這些機構有關聯的「夥伴學校」。雖然監督工作往往由該地區的工作人員承擔，但世銀目前計劃派遣華盛頓總部的官員前往當地實地考察。

（綜合報道）