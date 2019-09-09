【中美貿易戰】《聯早》引內地學者：美國「極限施壓」對中國失靈

中美貿易戰持續，美國分階段對華5500億美元進口商品加徵關税，中國9月1日起則對美國750億美元商品重新加徵關税。 新加坡《聯合早報》引述內地學者分析，「中美掰手腕」的關税戰是不對稱的，但在中國「以小博大」的反制卻相當精準，美國開始付出經濟加政治的代價，「極限施壓」這招對中國失靈。

文章寫道，美國開始付出經濟加政治的代價，「極限施壓」這招對中國失靈。（資料圖片）

中國察哈爾學會高級研究員、中國人民大學重陽金融研究院客座研究員張敬偉在《聯合早報》刊文，題為〈中美掰手腕的美國式代價〉，稱「中美掰手腕」的關税戰看上去是不對稱的，但在中國「以小博大」的反制卻相當精準。在中國開出的加税清單上，不僅包括大豆等農副產品，也首次將原油加税納入其中，此外對美汽車和零部件也開始重新加税。對特朗普的2020年尋求連任選情，中國的關税打擊堪稱「巧實力」，尤其是影響農業州的選票。

文章指，美國企業感受到對華關税戰和科技戰的陣陣寒意，特朗普通過推特「下令」要通過國家緊急狀態，命令美國企業脱離中國市場，讓人看到對華宣戰的危險。他要毀掉中美兩國40多年構築的經貿深度利益攸關關係，更要動搖以中美雙核為基礎的全球化，這才是美國和全球最擔心的。

美國開始付出經濟疊加政治的代價

文章認為，中美繼續「掰手腕」，中國付出不小的經濟代價，但中國反制很有章法，美國極限施壓的手段則顯得有些凌亂乏力。美國雖然用力很猛，但難以持續。來自美國企業界的壓力、股市動盪和美聯儲的降息壓力，凸顯美國極限施壓的工具已到極限。

文章結尾道，美國經濟下滑和特朗普支持率的降低，顯示中美兩強博弈之勢開始發生變化。中國不得不打的反制措施，美國開始付出經濟疊加政治的代價。「極限施壓這招，對中國失靈了。中美掰手腕，在巧不在狠。從歷史的大視野看，這或是中國提供給全球的教科書式的案例。」