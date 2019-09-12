【iPhone 11】日媒：蘋果想用低價「贏回中國」　未支援5G成遺憾

蘋果（Apple）公司周二（10日）舉行發布會，推出包括智能手機 iPhone 11、iPhone 11 Pro、Pro Max在內的多款產品。蘋果官網顯示，中國消費者可以在周五（13日）開始預訂iPhone 11系列，3款機型在中國的起售價分別為人民幣（下同）5499元、8699元和9599元。 據日本《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）周三（11日）報道，新發布的iPhone 11有一個出人意料的特性：比前代產品便宜。這是蘋果第一次下調其最新一代iPhone的起價，說明該公司正聚焦於奪回在中國這一全球最大智能手機市場失去的地盤。

iPhone 11 雙鏡頭。（發布會照片）

報道指，蘋果曾一度主導着中國高端智能手機市場。2018年第一季度，iPhone佔據600至800美元價位手機銷量的80%以上。1年後，隨着中國本土競爭對手的風頭蓋過iPhone，蘋果的這一市場份額暴跌至37%。

分析公司Counterpoint的數據顯示，華為在同期中國高端智能手機市場的份額增長近4倍，達到48%，但該機構預計蘋果今年在中國的iPhone銷量將介於3000萬至3500萬部之間，明顯低於2015年iPhone 6/6 Plus熱銷期間的6300萬部。 該機構研究主管Neil Shah認為，考慮到當前的國際貿易局面和中國消費者日益轉向華為等本土品牌的趨勢，中國市場對新款iPhone的反應預計不會很熱烈。

報道指出，中國仍是蘋果的一個重要市場，佔其總銷售額的17%以上。不過，證券公司Wedbush Securities常務董事Daniel Ive表示，要奪回智能手機市場份額，該公司要抓住「消費者換機的機會窗口」。他估測中國今年有6000萬至7000萬智能手機用戶更換手機，「基本款iPhone售價699美元，比我們預期的便宜50美元。這清楚地表明，蘋果正聚焦於在至關重要的中國地區進一步刺激需求。」

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不過，報道引述業內專家表示，在有望扭轉中國市場份額不斷萎縮的局面之前，蘋果仍有一些關鍵問題需要解決，尤其是在5G方面。在周二的發布會上，蘋果高管沒有就5G版iPhone作出任何暗示。

報道指出，中國的3間電訊巨頭預計將在年底前於大部份主要城市推出5G通訊，一旦基礎設施準備就緒，中國消費者就會渴望體驗5G，亞洲手機製造商們因而一直在競相推出兼容5G的智能手機，以爭奪這一即將到來的市場。華為的5G智能手機於8月上市，有100多萬人預訂。另一間中國手機製造商小米預計將很快推出其新款5G手機，韓國的三星（Samsung）電子今年早些時候亦推出其首款5G智能手機。

研究機構CCS Insight研究副總裁Geoff Blaber指出，新款iPhone缺乏5G功能並不令人意外。雖然這將會影響到蘋果在中國等重要市場的銷量，但它還是選擇像當初3G和4G時代到來時那樣的策略，即等待移動營運商們廣泛部署好5G網絡，進而能夠在推出5G功能時實現規模效應，將影響力最大化。

（日經亞洲評論）