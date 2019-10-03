【10.1國慶】德媒：閲兵展示中國發展軍事力量的程度及現代化速度

中國在國慶70周年當天舉行大閲兵引起關注，英國專門報道軍事與防務工業的《簡氏防務周刊》，其編輯接受德媒採訪時認為，此次閲兵是要展示中國發展軍事力量的程度，同時亦展示解放軍各個軍種現代化的速度，「北京不只決心要拉近與其他國家的軍事差距，也意圖發展超越美國的新一代軍事策略，在戰時讓局勢轉變為對中國較有利的態勢。」

據《德國之聲》報道，《簡氏防務周刊》的編輯多明貴茲認為，閲兵除了展現中國軍事裝備的美學，也試圖對鄰近國家和潛在敵對勢力展現其軍事能力，「這次閲兵有很多值得注意的面向，除了規模龐大外，中國也展示了不少新型武器和新的戰備體系。」

多明貴茲指，閲兵是解放軍展示軍事現代化的重要活動，今年的閲兵看起來比以往都盛大，而且呈現特別大量的新式的或是先進的武器與體系，也因此指出解放軍是如何快速的增進它的能力。多明貴茲更稱，閲兵上展示的裝備，解放軍目前能夠運用至何種程序是十分難分辨，但沒有理由相信是不能運作。

多明貴茲又提到，在長程導彈的部分，閲兵明顯是對中國的主要敵人，例如美國，釋放出清楚訊號。東風-41對中國核武發展來說是個重要里程碑，其出現前中國的軍備當中，唯一一個射程能夠觸及到美國本土的洲際彈道導彈就是東風-5。 其射程大約是1.3萬公里，但是需要用固定發射井才能發射。東風-41先天上比東風-5更有生存能力，機動性更高。

多明貴茲認為，東風-41對中國核武發展來說是個重要裡程碑。（新華社）

多明貴茲認為，中國展示的許多武器系統，尤其是導彈，都具有攻擊性且能替中國拓展其區域及國際影響力。為提升與其他國家的競爭力，中國近年來投入許多資源來發展其軍事能力，同時使美國開始將中國列為軍事能力與其相近的競爭者，長期來說對美國及印太地區維持自由開放造成策略上的威脅。

（德國之聲）