英媒：兩岸掀維基百科「編輯戰」　為台灣、釣魚島等條目起爭執

英國廣播公司（BBC）5日報道，兩岸近來在線上百科平台維基百科（Wikipedia）上掀起「編輯戰」，為台灣、釣魚島等條目起爭執，有22個政治敏感的條目遭到高達1600次具有傾向性的編輯。

報道指，兩岸在維基百科圍繞台灣、釣魚島等條目掀起「編輯戰」。（資料圖片）

報道指，若是詢問Google或Siri「何謂台灣？」回答會是：「位於東亞的一個國家。」不過在9月，答案曾經一度變成「中華人民共和國的一省」。原因在於，這些工具的答案都會先導向維基百科，而「台灣」在維基百科的編輯內容一再被修改。

維基百科可以接受任何人的編輯，而「台灣」只是其中一個爭議對象，近期香港反修例運動的條目，一天遭到多達65次編輯，主要是爭執於用詞問題，例如稱呼「示威者」還是「暴徒」，就經歷輪番修改。至於釣魚島，英文版維基百科稱它是位於東亞的島嶼，但中文版今年稍早曾被修改為「中國的固有領土」。

陸學者指有反華偏見 籲系統性修改

據報道，中國學術界近來呼籲，政府和網民應該有系統性地修改他們稱之為「整個維基百科普遍存在的反華偏見」。學者甘蒞豪和翁彬婷日前在期刊發表題為《中國對外傳播在維基百科平台中的機遇與挑戰》文章表示，「受到外媒影響，維基百科條目內容對中國存在大量偏見與誤解」，「基於此，中國對外傳播亟待鼓勵網民參與維基百科平台的編輯活動，積極培養維基平台意見領袖，在遵守國際話語規則的同時講好中國故事。」

另一篇類似文章出自於中國外文局對外傳播研究中心的丁潔，於文章《淺析利用維基百科開展中國政治話語對外傳播的可行性》中表示，「中國重要政治話語主題內容在維基百科上仍很欠缺，缺乏系統整理和維護」。

報道指出，除中國外，許多國家政府都在「系統性地操控網絡平台」，包括Twitter和Facebook，而維基百科是顯而易見的目標之一。新南威爾斯大學（University of New South Wales）數字文化講師、研究維基百科政治條目編輯的福特（Heather Ford）表示：「我一點也不意外，事實上，我還驚訝怎麼這麼久才發生，畢竟這是查詢全世界事實與知識的首要來源。」

（BBC）