【NBA】美聯社：NBA若想修復與中國關係　姚明可能是關鍵

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地譯莫雷）日前在Twitter上表態支持香港反修例示威活動。及後，NBA總裁施華（Adam Silve，內地譯肖華）多次出面發聲，支持莫利有言論自由。 相關言論引發中國內地大規模抵制NBA和火箭隊，蒙牛等多家NBA中國合作夥伴「割席」，《央視》旗下的體育頻道以及騰訊體育，都在昨日（8日）發聲明決定立即暫停NBA賽事轉播安排。 《美聯社》報道分析，如果NBA想要修復和中國的關係，前火箭球星姚明可能是那位關鍵者。

莫利涉及香港的言論，引發中國出現大規模的抵制潮。（Twitter截圖）

《美聯社》報道指，籃球在中國非常受到歡迎，其中一個原因是NBA在中國耕耘30年，加上姚明是NBA中唯一的中國籍「巨星」。入選2016名人堂的姚明目前擔任中國籃球協會主席，說話分量數一數二。NBA總裁施華也希望盡快與他會談。

報道認為，如果NBA想要修復和中國的關係，姚明可能是其中「關鍵者」。施華今日前往上海，事前已跟姚明聯繫見面，「我希望能和姚明一起找到解方，但他此刻在氣頭上，這我能理解。」

不過，施華曾強調不會為了莫利行使自由表達的權利道歉，又對數百萬球迷在內眾多（在中國的）人的憤怒感遺憾。他解釋，他是美國人，有些價值深植在NBA的DNA裡，這包括員工的言論自由。

美聯社認為，NBA若想修復與中國關係 姚明可能是關鍵。（視覺中國）

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美學者：對球員施壓或引起連鎖反彈

據台媒《中央社》引述紐約城市大學政治學教授夏明表示，NBA的地位在美國很高，這些球員向來都很有個性，其中不乏直接公開批評美國總統特朗普者，「美國的影星、球員成名『不靠黨不靠國家』，是靠自己的天賦跟努力，他們在公眾中影響力特別大。」

因此，夏明認為中國方面對這些美國球員施加壓力，等於是干涉美國最重視的四大自由（言論、宗教、免於匱乏、免於恐懼）中的言論自由，可能會引起連鎖反彈。如果火箭隊方面向中國道歉、妥協，將會失去美國人對它的尊重。因此，他認為火箭隊不會對中國作出「我錯、你對，我以後不會再這麼說」的那種道歉，但可能會說些表示尊重、理解、禮貌與善意的「好聽的話」。