《華郵》選出「年度19件好事」　港反修例示威、台同婚合法化在列

美媒《華盛頓郵報》特別在年終挑選2019年發生的「19件好事」（19 good things），香港反修例示威、台灣通過同性婚姻合法化均位列其中。

周二（17日），美國國會表決彈劾美國總統特朗普之際，《華郵》社論指出，考量政治的醜陋性，編輯群認為值得提醒大家，這個世界並非都是醜惡的，因此特別選出「19件發生在今年的好消息」。這份不分先後順序的名單中包括香港反修例示威、台灣合法化同性婚姻。

香港反修例示威入列《華郵》的「年度19件好事」名單。（資料圖片）

文章指出，因為不滿港府計劃通過《逃犯條例》，數以十萬計的香港民眾站出來，為法治與民主而戰；儘管在北京的施壓與誹謗下，香港民眾仍逐月進行示威活動，還以創紀錄的投票率參與選舉，將票投給區議會選舉中的民主派候選人。

文章又指，同性婚姻在台灣合法化，再次證明人權不是「西方」價值。不光是台灣，厄瓜多爾、奧地利與北愛爾蘭也讓同婚合法化，同性婚姻已獲得30個地區的法律承認。

這份名單中還包括醫療與公共衛生領域的事件，包括囊性纖維化（Cystic fibrosis）新療法、伊波拉病毒疫苗問世、5歲以下兒童死亡率下降，以及美國吸毒過量喪生的人數減少。

台灣同性婚姻合法化開亞洲先河。（資料圖片）

名單中的美國國內事件還包括美國經濟持續成長、美國慈善捐款金額增加、美國國家女子足球隊贏得世界冠軍後爭取性別平等、美國職棒華盛頓國民隊（Washington Nationals）與女子籃球神秘隊（Washington Mystics）贏得賽事冠軍、美國憲法在重要議題作出判決、聯邦眾議院及一些地方選舉均選出數量創紀錄的女性議員與公僕等。

另外，全球婦女反暴力行動與年輕人關注氣候變遷及槍械管制運動的盛行、蘇丹大選、黑洞圖像首度曝光，以及從香港到黎巴嫩、玻利維亞、智利的全球多地疾呼反腐敗行動，亦被列入此名單。

（華盛頓郵報）