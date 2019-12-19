日媒：安倍將於23日在北京晤習近平　擬談釣魚島及香港局勢

據日媒《共同社》報道，日本政府今日（19日）正式公布了首相安倍晉三的訪華日程。 根據日程，安倍將於本月23日在北京與中國國家主席習近平會談，24日在四川省成都出席日中韓三國首腦會談，與韓國總統文在寅單獨會談，並計劃在25日與中國國務院總理李克強會談後回國。外相茂木敏充等也計劃隨行。

習近平與安倍晉三曾在今年6月於日本大阪G20峰會上會面。（AFP）

報道稱，安倍與習近平的會談中，考慮到習近平明年春天將作為國賓訪日，將確認發展兩國關係的必要性。安倍還打算把中國公務船駛入釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊日本領海以及香港局勢作為議題。此外，安倍將出席習近平主持的晚宴。

報道還說，日中韓首腦會談力爭每年輪流舉辦，此次是去年5月在日本舉行後的首次會談，將確認在環境和人員交流方面的三國合作，並就朝鮮的完全無核化進行討論。此外，安倍25日將與李克強一同到訪成都郊外的世界遺產青城山，視察古代水利設施「都江堰」。

至於日韓領導人會談，這是去年9月以來時隔約1年零3個月安倍與文在寅舉行正式會談。日韓之間因為前徵用工（遭日本企業強徵的韓國勞工）賠償問題、日本實施對韓國出口管制等，致兩國關係惡化，此次會談能否為改善關係鋪路亦成為焦點。

（共同社）