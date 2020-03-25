美海軍陸戰隊大裁軍：精簡部隊，專注「對抗中國」

隨着美軍推進「大國競爭」戰略，美國對外軍事介入的急先鋒——海軍陸戰隊也迎來一輪大規模改革。美國海軍陸戰隊司令3月23日發佈了一份官方新聞稿，公開了未來10年的轉型規劃：未來更為精簡的兩棲陸戰隊將更加專注於島礁奪控、兩棲投送和區域拒止等任務，用於在2030年代「對抗中國」。

據《觀察者網》3月25日引述外媒消息，海軍陸戰隊司令宣布，由於開支削減和作戰對手的轉變，美國海軍陸戰隊在2030軍力結構中裁撤全部坦克部隊，絕大部分炮兵、大量步兵和航空兵，從而轉型為更有利於兩棲立體投送的輕裝部隊，同時增編導彈部隊、無人機等先進設備應對全領域作戰。

在阿富汗執行任務的美國海軍陸戰隊士兵。（網絡圖片）

未來更為精簡的兩棲陸戰隊將更加專注於島礁奪控、兩棲投送和區域拒止等任務，用於在2030年代「對抗中國」。

據美國海軍研究協會（USNI）網站3月23日報道，3月23日，在美國海軍陸戰隊作戰發展司令部（Marine Corps Combat Development Command）發佈的一份官方新聞稿中，美國海軍陸戰隊司令戴維·伯傑（David Berger）上將談及了即將發佈的《2020-2030美國海軍陸戰隊十年建軍綱領》。這項為期10年的改革計劃定於本週公布。

這位2019年6月上任的新海軍陸戰隊司令自上任以來一直在推動美國海軍陸戰隊的轉型工作。在新聞稿中，這位上將直言不諱的表示，該計劃的目的是到2030年對抗中國和其他同行（指正規軍）對手。

美國海軍陸戰隊作戰發展司令部在一份新聞稿中表示：「海軍陸戰隊在滿足國防戰略的要求方面沒有得到優化。從2019年夏天起，海軍陸戰隊開始了新時代力量編組設計，重點調整了陸戰隊的能力，以正確塑造海軍陸戰隊對海戰和聯合部隊作戰的貢獻。

美國海軍陸戰隊進行大規模裁軍。（Reuters）

反應到具體部隊的進退並補上，伯傑談及了海軍陸戰隊部隊改編計劃。

在美國海軍陸戰隊2030年軍力結構規劃中，美國海軍陸戰隊計劃裁撤目前麾下大量的重型部隊，如坦克，重型火炮等。

海軍陸戰隊計劃削減目前全部3個海軍陸戰隊師屬坦克營，炮兵營從21個減到5個，步兵營從24減到21個，兩棲載具連從6個減到4個，總共裁撤12,000名人員，佔目前182,000名額定人員的6%。

在航空兵力，海軍陸戰隊計劃裁撤264魚鷹（MV-22）中隊、462重型運輸直升機中隊、469輕攻擊直升機隊。F35中隊數量維持不變，但一箇中隊的機數從16架變10架，這意味着未來的海軍陸戰隊。

美國海軍陸戰隊司令戴維·伯傑（David Berger）上將。（網絡圖片）

除了裁撤部隊以外，現有部隊的編制體制將會有新的改變，海軍陸戰隊計劃縮編目前的三三制步兵營和三三制步兵團，將步兵營縮小到一個「更容易依託遠征基地進行投送」的規模。目前美國海軍陸戰隊一個步兵營由3個步兵連，一個裝備迫擊炮和其他火器的火力連，一個營部連組成。

防務新聞表示，尚不清楚目前海軍陸戰隊裁撤步兵分隊的計劃和未來「15人大步槍班」計劃有無衝突。海軍陸戰隊希望改革目前的步兵班，將傳統的三三制9人步兵班改為裝備無人機和先進射手步槍的15人大班，但這一計劃目前還在試驗當中。

有裁撤，就有新增。海軍陸戰隊計劃新增三個獨立的遠程火箭炮營，裝備「海馬斯」火箭炮（M142 High Mobility Artillery Rocket System HIMARS），目前美國海軍陸戰隊只有一個「海馬斯」營，這意味着美國海軍陸戰隊將會將火箭炮下放到師級。此外海軍陸戰隊計劃新編獨立的導彈發射營，裝備有人或者無人的導彈發射車用於區域拒止和島礁奪控。

「海馬斯」火箭炮。（洛克希德·馬丁公司網站）

據美國海軍學院新聞網3月11日報道，美國海軍陸戰隊計劃使用無人駕駛的JLTV輕型高機動越野車來攜帶美軍最近大量列裝的NSM先進反艦導彈，這種具備高機動性和隱蔽性的車輛將可以讓「中國軍隊難以搜索攻擊」。

除了導彈發射系統和火箭炮以外，同時加強偵察和無人打擊系統，應對未來的多域作戰需求。

伯傑接受採訪時稱：「就軍事能力而言，中國是不斷加大的威脅。如果我們什麼都不做，就會被甩在後面。」