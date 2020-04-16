新冠肺炎｜中國駐意大使李軍華：指責「中方隱瞞疫情」是包藏禍心

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，當地時間4月15日（周三），中國駐意大利大使李軍華接受意大利《共和國報》專訪，表示所謂「中方隱瞞疫情」的指責可以說是另有所圖、包藏禍心。

中國早前向意大利派遣的第三批抗疫醫療專家組。（微博）

《共和國報》記者問及，早在12月底，中國的實驗室和醫生就已經對新冠病毒和SARS的相似性發出警告，而政府卻讓人不要擔心，並讓他們保持沉默。直到1月23日才對武漢進行「封城」，但當時已經有500萬人離開。為什麼政府會首先選擇向民眾隱瞞病毒的相關信息？不更早一些封鎖武漢是錯誤的嗎？

李軍華回應稱，所謂「中方隱瞞疫情」的指責可以說是另有所圖、包藏禍心。中國及時發布疫情信息，應對時間線十分清楚。2019年12月27日，武漢一位醫生上報3例可疑病例，29日當地疾控中心和醫院開展了流行病學調查，31日國家衛健委專家組抵漢現場調查；2020年1月3日，中方正式向世衛組織以及包括美國在內的世界各國通報信息，8日初步確定疫情病原，11日中方將5條新冠病毒全基因組序列上傳網站同全球共享數據，23日中方採取空前的武漢「封城」舉措。

李軍華表示，這些就是事實。中國公開、透明、負責任的態度，得到了國際社會充分肯定和積極評論。

中國駐意大利大使李軍華接受意大利《共和國報》專訪，表示所謂「中方隱瞞疫情」的指責可以說是另有所圖、包藏禍心。（網絡圖片）

李：少數政客對中國進行抹黑

《共和國報》記者又問及，中國外交部和國家媒體認為是美國軍人將病毒帶到了武漢。一些媒體甚至宣傳病毒最早在意大利出現的理論。中國試圖通過散布假消息來推卸責任嗎？

李軍華回應稱，完全不能接受這種別有用心的說法。疫情發生後，中國為遏制病毒傳播，迅速採取了「封城」等堅決果斷措施，當然也付出了巨大代價。正是中國負責任的擔當，為全世界抗疫鬥爭贏得了寶貴時間，作出了重要貢獻，何來推卸責任一說？

李軍華表示，病毒源自哪裡尚無定論。流行性疾病可能在世界上任何一個國家、一個城市爆發，但源頭何在，是一個嚴肅的科學問題，必須由專家們去研究。這是中方始終堅持的態度，任何其他關於中國的說法都是fake news（假新聞）。

李軍華稱，遺憾的是，一些國家的少數政客竭力詆毀中方的抗疫努力和貢獻，欲借新冠病毒對中國進行抹黑。中國對此堅決反對。面對疫情，各國應當同舟共濟、共克時艱，搞污衊歪曲、甩鍋推責，既無助本國防控疫情，更損害國際抗疫合作。

（綜合報道）