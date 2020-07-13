兩法國前情報人員被控向中國泄密　秘密審判後分別判監8年及12年

近日，兩名被指控向中國提供秘密情報的法國情報機構前僱員在法國出庭受審，法院分別判處兩人8年和12年有期徒刑。

兩名被指控向中國提供秘密情報的法國情報機構前僱員在法國出庭受審，法院分別判處兩人8年和12年有期徒刑。（資料圖片）

據法新社7月13日報道，這兩人曾替隸屬法國國防部的對外安全總局（DGSE）工作，巴黎的法院以極機密方式審判後，於7月10日判決兩人有罪，罪名是「與外國勢力分享情報」、「破壞國家根本利益」。

其中，69歲的皮埃爾（Pierre-Marie H.）被判12年有期徒刑，73歲的亨利（Henri M. ）則被判8年有期徒刑。皮埃爾的妻子因隱匿罪名被判4年有期徒刑，緩刑兩年。

皮埃爾和亨利目前皆已退休，兩人於2017年12月遭受指控與拘禁，但後來獲准保釋。

針對相關細節，法國官員至今不願對外公開。但據外媒爆料，1997年，亨利奉命派駐北京，擔任法國大使館二等秘書，但1998年就因與大使館的中國口譯員有染而被調回法國。數年後他便申請退休，並於2003年回到中國，與先前與他傳出緋聞的口譯員結婚，在海南共組家庭。

皮埃爾從未派駐海外，但根據媒體報道，他在印度洋一座島嶼與中國聯絡人見面之後，在瑞士蘇黎世機場被捕，當時身上帶有現金。

上述間諜案在2018年5月曝光後，法國官員曾形容這是「極端嚴重」的案件。時任法國國防部長帕利（Florence Parly）表示，兩名涉案人員被懷疑曾從事可能危害國家國防機密的「叛國」行為。據報道，兩人在被捕之前，似乎都遭到長達數月的監視。

法國記者雷諾德（Franck Renaud）在他的《外交官》（Les Diplomates）一書中曾經提及亨利。雷諾德指出，亨利在90年代待在北京服務期間，因1991年法國對台出售軍艦，中法之間的緊張關係日益加劇。雷諾德對法新社表示，這是一個給法國對外安全總局帶來不少問題的事件，當時甚至必須從中國撤回一些在當地的特工。