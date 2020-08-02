印度一美企訴小米多項手機和視像技術侵權　要求賠償專利費用

據印度《經濟時報》報道，位於印度的美企InterDigital公司7月30日表示，已向德里高等法院提起對小米公司的專利侵權訴訟。

InterDigital是一間流動通訊和視像技術研發公司，總部位於美國，目前在兩宗專利侵權案件中向小米公司索要損失賠償和懲罰性賠償。

InterDigital是一間總部位於美國的科技企業。（網上圖片）

該公司稱，已向法院申請對小米公司的禁令，以防止自身專利權在印度進一步受到侵犯，除非小米願意通過法院設定的公平、合理和非歧視性條款獲得專利使用許可。該公司在一份聲明中表示，其中一項指控涉及小米侵犯其在印度的5項3G與4G手機專利，而另一項指控則涉及小米侵犯其在印度的3項視像編解碼技術（H. 265/HEVC）專利。

該公司又聲稱，其主張被小米侵犯的3G、4G和5G技術，是該公司已投入20多年時間研發，在全球範圍內有超過3.2萬項已申請或申請中的專利。該公司希望，可以藉由這次訴訟使小米能與三星、蘋果、華為等許多公司一樣，向InterDigital支付專利費用。

InterDigital公司行政總裁梅里特（William J. Merritt）在聲明中表示：「無線技術和視像編解碼技術的相關標準大幅降低了手機行業的准入門檻，就連像小米這樣在這些方面沒有任何研發投入的新公司，都能進入這個行業並取得成功。」

根據Counterpoint Research最新發布的報告，根據印度2020年第二季度智能手機市場數據，小米公司所佔份額為29%，位於首位。

（綜合報道）