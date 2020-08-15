【新冠肺炎】美國女童2月從武漢撤離　回國半年慘「中招」

美國新冠肺炎疫情嚴重。根據美國約翰斯・霍普金斯大學的即時統計數據，截至香港時間8月13上午7時27分，美國的新冠肺炎確診個案新增52,839個，累計增至5,191,689個，死亡個案新增1,429個，累計增至165,909個。 據《華爾街日報》報導，新冠疫情在武漢暴發初期，一對心急如焚的美國夫婦想盡一切辦法，讓在武漢的8歲女兒坐上了美國政府的包機回國。然而，回到美國半年後，女兒確診了，父親、爺爺、奶奶也一齊「中招」。

據《華爾街日報》8月13日報導，十幾年前，美國迪奇夫婦來到湖北十堰任教，女兒也出生時在當地。父母借《哈利·波特》女主角的名字，給她取名「妙麗」（Hermione Dickey）。這對夫婦帶孩子搬到武漢，於2017年分居。

今年八歲的妙麗。（華爾街日報）

今年年初，武漢疫情暴發後，政府決定「封城」，在武漢生活的美國人受到媒體關注，妙麗也受到許多美國媒體報導，她戴著美國旗墨鏡的照片曾廣為流傳。

1月末，在看到美國政府將安排包機的新聞後，妙麗父母心裡只有一個念頭：讓孩子回美國。2月初，妙麗與媽媽終於回到了美國。《華爾街日報》說，妙麗和媽媽「去三藩市看了金門大橋」，對在中國長大的妙麗來說，一切都很新鮮。

妙麗回到美國時，加州確診數還不超過20例。如今，美國政府在控制疫情的方方面面都失敗了，全美累計確診病例突破500萬例。

上周，妙麗核酸檢測呈陽性，目前正在田納西州孟菲斯鄉下隔離。父母雖然分居，但都因為女兒的身體狀況陷入悲痛之中。

妙麗戴著美國旗墨鏡的照片曾廣為流傳。（華爾街日報）

「當我們撤離後，我們想的是，她安全了，」 妙麗的父親詹姆斯·迪奇（James Dickey）說，「然而美國無力控制疫情，每況愈下，我感到震驚。」

週二（11日），妙麗的父親確診，田納西州的謝爾比縣人口不足百萬，截至妙麗確診的那周，累計報告超23600例確診病例，妙麗的祖父母早前就已確診新冠。

《華爾街日報》指早前武漢封城曾給妙麗母親帶來的恐懼，但如今「武漢政府強硬的措施控制了病毒傳播，雖然意味著妙麗不能外出和朋友們玩耍，但也提醒了她的父母這場危機的嚴重性。現在，美國民眾漫不經心的態度讓妙麗的父母很警惕。他們看到那些聚在酒吧、不戴口罩的人們，都會很緊張。」

「大家都說，受夠了病毒了。他們真的受夠了嗎？」妙麗的母親表示，「我們在中國見證了這個（疫情），你不能說我們沒有想到是這個結果，我們是從武漢回來的。」