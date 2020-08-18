《紐時》：美台接近國與國關係　只差未承認主權

美國媒體《紐約時報》（New York Times）於當地時間8月17日刊出分析報道指，美國近期挺台動作不斷，而美方欲凸顯台灣散發「民主光芒」抗衡中國打壓台灣國際地位的作為，友台官員將盡可能讓美台接近國與國關係，「只差未承認主權而已」。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）8月9日至12日率團訪台，為1979年美國與中華民國斷交以來，訪台層級最高的美國官員。美國持續對台軍售，而雙邊貿易協定談判能否啟動，在台美關係日趨緊密之際備受矚目。

新上任的台外交部新北美司司長徐佑典強調，阿扎是2014年後，美國再度派遣閣員級的官員訪台，也是1979年來訪台排序最高的政府閣員。 （屈彥辰／多維新聞）

《紐時》報道引用「未具名美方官員」說法，稱美國政府不大可能嘗試在台灣駐軍，但有可能派遣軍艦停靠台灣港口、派遣身着軍服的軍官訪台、在台灣展開訓練計畫。報道稱，美方國家安全團隊更遠大的目標是讓美國走向與中國競爭及對抗的長期路徑，未來無論民主黨或共和黨人士出任美國總統，都難以擺脱此格局。文章並援引前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）執筆的國防戰略報吿強調和中國與俄羅斯競爭，指從軍事與可信角度來看，台灣具有無比重要的地位。

報道又說，70多年來，台灣一直是華府與北京之間的敏感議題，隨着美方國安團隊強硬麪對中國，台灣近年成為美中關係緊張的焦點之一。

台灣外交部於8月18日舉行例行記者會。《多維新聞》記者就《紐約時報》文章詢問，台灣外交部對紐時的該篇報道的回應如何？新上任的台外交部新北美司司長徐佑典說，過去有看到類似的報道，大家關注的重點是最近這一兩年的台美關係進展，從以前到現在台灣對美國的工作重點就是在加強雙方的合作，不論是在安全或經貿上面，解除交往限制，邀請閣員級官員訪台等等，這些一直以來都是工作重點，外交部其實也一直秉持這樣的步伐跟目標接洽，一有機會就會積極回應，「這是對美工作的基本態度」。

現場媒體問及，阿扎爾訪台有就「貿易安排」談論到具體內容嗎？以及有沒有可能恢復雙邊貿易談判？徐佑典說，阿扎訪台在公衛、疫苗研發有深入的討論，也觸及到台美關係的共同關切議題，貿易問題是其中一個，不過因為阿扎是衛生部長，沒有任何權限去代表美國談論（貿易）。他稱，台灣在相關的場合，把台美之間緊密經貿關係，如何在現有緊密的經貿關係基礎上面發展到雙邊貿易協定（BTA），台灣表達這樣的關切，台灣基本上一直跟美國表達台灣方面簽署BTA的意願，未來還是會。