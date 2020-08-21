【殯葬改革】河北邢台推廣火化　傳有八旬長者下葬後遭開棺

河北邢台早前印發通知，要求自10月1日起，全市所有城鄉居民遺體都必須火葬，亦不得火化後再裝棺土葬。所有黨政機關、社會團體、企事業單位幹部職工及其直系親屬，以及農村、社區的黨員幹部及其直系親屬，更要自4月15日起去世後必須無條件火葬。 但據境外媒體「寒冬」披露，當地的執行方式過於野蠻及不近人情，甚至有一名80多歲的長者，在土葬十多天後被強行挖墳開棺，遺體就地火化。

邢台要求民眾寫署火葬承諾書。（寒冬）

報道指，在4月26日，邢台太子井鄉一名80多歲的老人家去世，其子女按照當地風俗，當晚就將老人家土葬。未料10多天後，當地政府以取消退休金、開除黨籍等威脅，強迫要挖墳開棺火化。子女們態度堅決，認為老人家既已入土為安，就不應再打擾。報道稱，當地政府在5月19日凌晨僱人挖墳開棺，將老人家的遺體就地火化。

報道又提到，邢台縣在4月21日亦有同類事件發生。當地一名年屆七旬的老人家去世後，其家人在當天為其舉行葬禮。結果就有政府官員在老人家的墓地，召集附近20個條村的黨員幹部，舉行「提倡火化、拒絕土葬」大會，強調殯葬改革是國家政策，全縣的火葬率必須要達100%。報道稱，為阻止老人家土葬，政府官員要求3名村幹部，將已挖好的墳墓用泥土填平，一名村幹部拒絕執行，竟被訓斥「今天火化不了死者，明天就火化你」。

（寒冬）