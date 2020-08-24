蔡霞接受CNN專訪　呼籲各國聯手阻止中共滲透　支持美國封殺華為

中共中央黨校（國家行政學院）退休教師蔡霞因涉政治不當言論被處分，她接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，呼籲國際社會聯手阻止中共滲透國際組織，並表態支持美國總統特朗普（Donald Trump）對華為祭出禁令。 蔡霞還稱，在國家主席習近平的「鐵腕統治」下，中國很難出現任何形式的反抗。

中共中央黨校已退休的教授蔡霞被開除黨籍並取消退休待遇。（中新社）

蔡霞於上周一（17日）被開除黨籍，並被取消退休相關待遇。官方指其「發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。」有消息稱，蔡霞目前居住在美國。

CNN當地時間周日（23日）刊登了蔡霞的專訪文章，她呼籲美國政府加強對北京採取強硬做法，並對中國高階官員施加制裁。她還期盼國際社會能聯手阻止中共滲透國際組織，以及防堵習近平的「極權思想」擴散。

蔡霞表示：「美國和中國的關係，並非兩國人民之間的衝突，而是兩套體制和兩種意識形態之間的競爭和對抗。」她還說，中共的目標，是用自身統治模式「取代美國所代表的現代人類自由民主體制，以及和平、民主、自由和公平的價值和秩序」。

蔡霞過去多次批評國家領導人，海外網絡日前還流傳出一段疑似是蔡霞的20分鐘講話，內容主要是批評中共高層，引發關注。而她上月還曾發文，為被指涉貪而遭中共開除黨籍的北京華遠集團原黨委副書記、董事長任志強辯護。

蔡霞向CNN表示，她私下與朋友分享文章和講話，但她沒預期這些內容會在網絡上引起轟動，在國內被屏蔽後仍在海外廣泛流傳。她指自己被開除黨籍後，仍有義務要繼續發聲。

蔡霞猛烈批評中共體制。（資料圖片/中新社）

蔡霞在專訪中還詳細講述了她對習近平當權的看法。她説，中國國內目前應該普遍對共產黨與習近平的政策走向有很深的不滿，不過在習近平的「鐵腕統治」下，蔡霞認為中國很難出現任何形式的反抗。

蔡霞認為，在胡錦濤當權時，中共能忍受不同的意見。但是習近平接棒後，中共原有的「黨內民主」已成虛名。她説：「習近平所強調的是極權以及對共產黨中央領導人的完全效忠與遵從。他不允許共產黨內有任何反對的聲音，並用黨規或是貪腐罪名來懲罰那些持有不同意見的人。」

蔡霞提到，習近平的「恐怖統治」並非源於勢力強大，反而暴露出他深沉的不安全感。「目前中共黨內的政治氛圍是，下級幹部向上司分享訊息時，總是隱藏事實，僅分享上司想聽的部分，導致共產黨向上呈報的訊息都是錯誤的，中共領導層在做決策時，也缺乏科學丶民主丶公開與透明的決策過程。」

此外，蔡霞説她支持美國政府對華為實施禁令，又批評中共在新冠疫情初期隱瞞實際情況，導致現在病毒在全球肆虐。

據悉，蔡霞有「紅二代」身份，因為蔡霞的外祖父在中共成立之初就已入黨。香港01早前的評論文章指出，「紅二代」身處中國體制內部深層，更多享有體制內的便利和利益，卻屢屢批評中共，甚至態度強硬激烈，說明中共黨內並非思想統一的鐵板一塊。

評論指出，中共已是一個擁有9千多萬黨員的規模龐大的組織，一方面都有作為組織集體的共同理念和規矩，另一方面又龐大、多元和鬆散。組織者強調紀律和義務，個體追求自由和權利，雙方之間的這種矛盾關係在任何組織體系中都無法免除，從中共成立之日起便出現了，也一直延續到進入21世紀後江澤民、胡錦濤和習近平作為中共最高領導人的任期之內。

一國的社會公民都有關注國事、發表政見的權利，執政者也應當為其提供適當的渠道平台，並抱持接受批評，甚至是接受一定程度的不當批評的寬容。而中共黨員一方面是國家公民，同樣擁有發表意見的權利；另一方面也該遵守其曾宣誓加入的組織的規矩限制，這一點應當是沒有爭議的。而對他人進行人身攻擊或尖酸辱罵，無論如何都是不應該的。

評論認為，蔡霞的出現難免令人對中共黨內「異見人士」數量多少有所疑惑。但從目前形勢來看，蔡霞風波對中國時局的影響仍然十分有限。

（CNN）