美國一教授因稱新冠病毒為「中共病毒」被停職

美國紐約州私立的雪城大學（Syracuse University）的一名教授因把新冠病毒稱作「武漢流感」（Wuhan Flu）和「中共病毒」（Chinese Communist Party Virus）而被校方停職調查。

據雪城大學學生報《每日橘報》8月25日報道，根據部分社交媒體賬號上傳的照片顯示，雪城大學化學系教授瓊·祖別塔（Jon Zubieta）所教的化學課程提綱將新冠病毒（SARS-CoV-2）稱為「武漢流感」和「中共病毒」。

祖別塔此舉引發爭議，一名前雪城大學傳播學院校友在Twitter上向雪城大學呼籲處理這種「公然的種族主義」。

隨即，雪城大學官方發表聲明稱，已將一名教授停職，但並未提及這名教授的姓名。

雪城大學聲明中表示：「一名教授在他課程大綱中使用的侮辱性語言，正在破壞我們學生的學習環境，冒犯了世界各地的華人、國際人士和亞裔美國人。自新冠疫情爆發以來，他們已經經受了各種仇恨言論和行為。」

「最終，機會、包容和解決服務辦公室已對他提出指控，並展開調查。指控將根據教師手冊中規定的程序進行調查和處理。目前，這名教授已被暫停教學休行政假並被調離課堂，等待全面調查的結果。」

此外，雪城大學還在聲明中表示：「我們明確譴責種族主義和仇外心理，反對任何形式的偏執、仇恨和狹隘。」

早前，密蘇里州公立的密蘇里大學（University of Missouri）的商學院副教授普爾（Joel Poor）因為上課時聽到一名學生來自武漢時說「讓我把口罩戴上」而受到校方調查。他說，他被解除了教學職務。