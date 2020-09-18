中印衝突｜藏族軍人殉職引出神秘部隊　美媒揭秘印軍藏人特種部隊

中印邊境對峙持續，此前印軍特種邊境部隊中一名藏族軍人因地雷爆炸身亡，引發外界對其所在邊境部隊的關注。 《美國之音》18日發文對這支藏人組成的印軍部隊進行了詳細介紹。據悉，這支部隊多年來為印度立下汗馬功勞，不僅曾參與七十年代對巴基斯坦的戰爭，還曾在1999年卡吉爾戰爭中表現優異。

8月29晚，印軍在印控克什米爾東南部拉達克（Ladakh）地區班公湖（the Panggong lake）南岸執行巡邏任務。隊伍行進途中，連長丹增尼瑪（Tenzin Nyima）在一聲爆炸中身亡，另外一名突擊隊員丹增洛登（Tenzin Loden）身受重傷，被送醫救治。據悉，觸發爆炸的是一顆1962年印度軍隊埋置的地雷。

由於這支特種邊境部隊除高級指揮官外，絕大部分由流亡印度的藏人組成，而且事發之前一直鮮為人知，因此引發了外界關注。

旅居美國的西藏史專家李江琳表示，1962年10月20日，中國和印度爆發了邊境武裝衝突，但當時印度軍隊士兵中有很多是錫克人不適應高海拔地區環境。李江琳稱，時任印度總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）聽從其情報負責人的建議，組建了一支從人員到任務非常特殊，而且行動神秘的隊伍，為中印再度爆發戰爭時在中國境內執行秘密任務做準備。

這支特種邊境部隊（Special Frontier Force, SFF）主要招募跟隨第十四世達賴喇嘛於1959年逃離到印度的流亡藏人及其後代，此外還有一些同樣適應高海拔氣候、講尼泊爾語的郭爾喀人。據稱，這支部隊名義上隸屬印度陸軍，但實際上直接對印度總理和內閣負責。

部隊早期由印度情報局指揮，現在由印度調查分析局指揮。其大本營設在北阿坎德邦的恰克拉塔，距離拉達克近700公里。

這支特種部隊的首任指揮官是蘇揚·辛格·烏班（Sujan Singh Uban）少將。他曾經是印度軍隊的一位傳奇式的人物，在二戰期間出徵歐洲時指揮過番號為22的山地師，獲得過英印陸軍的十字勛章。因此，這支特種邊境部隊被命名為「建制22」（Establishment 22），或「22部隊」（Unit 22）。

1972年，流亡印度的十四世達賴喇嘛和蘇揚·辛格·烏班（Sujan Singh Uban，右）。（網絡圖片）

這支部隊雖然不是印度軍隊的一部分，但軍銜與印度陸軍軍銜有同等地位。由於該部隊的軍人都是訓練有素，裝備精良的特種作戰人員，以往曾經被派遣執行特殊的作戰任務。

印度作家丹增尊珠說，特種部隊主要的目的是跨境同解放軍作戰。這些藏人組成的部隊接受美國中央情報局（CIA）的訓練，也從CIA那裏獲得武器裝備。

丹增尊珠說，CIA對這支特種邊境部隊的作用在1971年發生了變化，但是特種邊境部隊的藏人仍然接受訓練，為有朝一日同中國作戰做準備。他說，與此同時，印度政府派遣該部隊參與各種重要的軍事行動。

在過去近60年中，這支以藏人為主的印度特種邊境部隊，曾參加了1971年印度對巴基斯坦的戰爭，以及孟加拉國獨立戰爭。在對巴基斯坦的作戰中，該部隊被空運滲透到敵後，摧毀巴基斯坦軍隊的通訊線路。在1999年的卡吉爾戰爭中，該部隊從入侵的巴基斯坦軍人手中奪回了老虎山，為印度贏得了戰爭的勝利。

拉珠·阿旺（RATU NGAWANG），藏族，四川理塘人，上世紀五十年代末，他曾指揮游擊隊和解放軍作戰。他後來流亡印度，並率部加入了SSF。他在2016年去世，晚年曾在印度出版回憶錄。（網絡圖片）

中印邊境對峙仍未降温，印度媒體此前報道，過去一個多月來，印度特種邊境部隊一直在實際控制線東拉達克一帶巡邏，從軍33年的特種邊境部隊的一名連長丹增尼瑪就是在8月29日的一次巡邏中意外觸雷殉職的。

印軍為丹增尼瑪舉行了隆重的葬禮，他的靈柩上覆蓋着印度國旗和象徵西藏獨立的雪山獅子旗。特種邊境部隊為他鳴槍三輪致敬。

有關資料顯示，特種邊境部隊最初的規模大約有5,000人至6,000人。後來一度擴編到12,000人左右，目前據稱規模在10,000人。該部隊由6個營組成，每個營下設6個連。被招募的人員要接受為期6個月的登山和游擊戰等訓練。

丹增尊珠說，SFF在「不為外界所知」地為印度政府「服務」58年後展露在世人面前的一個原因是，流亡藏人政府、SFF的軍人，以及他本人都希望，有一天他們都能重返西藏。

1999年的卡吉爾戰爭中，印軍士兵在戰場合影。（網絡圖片）

在中國外交部9月初的一次例行記者會上，有記者提問道：印方說「藏人部隊」是印度軍隊的重要組成部分，因為他們擁有最好的高海拔地區戰鬥能力。這支部隊在CIA的指導下於上世紀60年代成立，是雙方「戰略交往」的一部分。達賴喇嘛和「西藏流亡政府」支持他們與印度並肩作戰，中方如何看待「流亡藏人」加入印度軍隊？

中國外交部發言人華春瑩回答說，她不瞭解印度軍隊裏有「流亡藏人」的具體情況。但是，中方堅決反對任何國家以任何方式為「藏獨」勢力從事分裂破壞中國的活動提供便利。

她說：「至於所謂流亡藏人和印度邊防部隊之間有什麼關係，我也很好奇，希望你們能去做些深度調查，如果有消息和進展，我會非常感謝你跟我們分享。」