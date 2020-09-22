澳駐美大使：澳洲已準備好承擔抵抗中國的經濟代價

中澳關係緊張之際，澳洲駐美大使西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos）在一場研討會中宣稱，已準備好承擔「抵抗中國」的經濟代價。

澳洲駐美大使西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos）在一場研討會中宣稱，已準備好承擔「抵抗中國」的經濟代價。（網絡圖片）

據《澳洲人報》（The Australian）9月22日報道，西諾迪諾斯近日在哈佛大學甘迺迪學院舉辦的網絡研討會上表示，澳洲願意與中國就雙邊關係中的問題進行對話，「但必須以維護我們國家利益為條件進行」。「要從根本上損害我們的國家利益來維護我們的經濟利益，這種情況是不可以的。」

報道稱，澳洲對中國最大的出口商品鐵礦石的貿易，預計今年的銷售額將超過1,000億澳元。但在西諾迪諾斯發表這番言論之際，該國與中國的貿易關係近期正迅速惡化。近期，中國商務部分別發布公吿，宣布對澳洲進口大麥、葡萄酒進行反傾銷調查。

對此，西諾迪諾斯宣稱：「現在，如果這樣做要在經濟上付出代價的話，至少到目前為止，我們已經展示出已準備好承擔這筆代價。」

針對澳洲近期的經濟情況，多家外媒報道指出，情況着實不容樂觀。

英國廣播公司（BBC）報道稱，澳洲統計局9月2日公布的數字顯示，澳洲國內生產總值（GDP）在第二季度下降7%，為1959年有記錄以來最大降幅。BBC稱，澳洲已遭遇近30年來的首次經濟衰退。另據《悉尼先驅晨報》報道，澳聯儲近日已發出警吿，澳洲不會很快從經濟衰退中復甦，將面臨一個「緩慢漸進和不規律」的過程。

澳洲國立大學一名中國經濟專家則認為，媒體大量報道的一些安全分析家呼籲疏遠中國的做法「令人沮喪」。「我想知道，一個人在街上看到標題，認為我們應該脱離中國尋求更多選擇——我很想知道他們有沒有好好想過，這可能意味着什麼，對他們造成怎樣的結果，或許他們的孩子未來會沒有工作。」

9月22日，據澳洲《金融評論報》報道，華為澳洲首席企業事務官米切爾（Jeremy Mitchell）透露，華為在澳研發投資被削減逾1億澳元，並計劃在2021年之前裁員1,000人（由1,200人減為200人）。米切爾表示：「毫無疑問，在網絡戰爭中每個國家都是輸家，但沒有哪個國家損失得像澳洲這麼大。澳洲夾在軍事夥伴和貿易伙伴中間。」

2018年，澳洲政府禁止華為參與該國5G建設，此後更是頻繁藉「國家安全」為由打壓華為及其他中國企業。

針對當前中澳關係，中國澳洲商會華西總經理習克禮曾於9月8日在澳媒刊文稱：「如果澳洲過於將自身與美國政策進行捆綁，那麼與中國建立符合澳洲利益的商業與貿易關係就會難上加難，因此澳洲政府必須謹言慎行。」