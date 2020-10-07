愛女被覬覦　加華漢怒將舅仔碎屍108塊　法院依誤殺判囚10年半

加拿大溫哥華2015年發生一宗恐怖命案，一名中國的移民富商苑剛（Gang Yuan，音譯）覬覦外甥女，被外甥女的父親趙利（Li Zhao）發現。兩人在一陣扭打之後，趙利將苑剛一槍打死，並且像獵殺熊一般分屍成108塊。 法院早前判決趙利的謀殺罪不成立，而後依誤殺罪和侮辱屍體罪將其起訴。卑詩省最高法院周一（5日）以誤殺罪和辱屍罪，判處趙利10年半徒刑。

圖為苑剛的護照影印本。（網上圖片）

根據《紐約時報》報道，苑剛來自中國東北黑龍江，有錢發達之後移民加拿大，並透過與加拿大籍女性結婚再離婚來得到永久居留權。有錢的苑剛在加拿大除了有多幢豪宅，更買下約1550萬港元的小島，過着花花公子的生活，更被「起底」曾交往68位女友。

苑剛發達後看似不忘本，將自己的表姊李曉梅、表姊夫趙利、外甥女趙一銘（Florence Zhao）接來同住，卻在相處之下覺得自己愛上趙一銘。趙利女兒趙一銘外型相當亮麗，更曾上加拿大溫哥華富二代真人騷《公主我最大》（Ultra Rich Asian Girls）。苑剛提出想要娶外甥女的意願，認為李曉梅是領養，雙方本就沒有血緣關係，趙利聽聞下立刻大怒，認為此婚事若成真，有失顏面，兩人因此發生口角衝突。

苑剛想將貌美外甥女娶進門，最後不但吃不了「天鵝肉」，而且被她的父親殺死。（《公主我最大》影片截圖）

趙利和苑剛扭打之後，拿槍打了對方兩槍。趙利後來表示，自己出現了幻聽，有聲音說「有一隻熊，如何把熊切成塊狀」，於是他拿來電鋸，將苑剛分屍成108塊裝入垃圾袋，且事後直接倒頭睡了一覺。起床後，趙利發現自己遭到警方包圍，與警對峙8小時才就範。

在法庭上，苑剛生前的多位情人作證時透露了大量荒唐細節，包括他曾有68個女友，並且曾製作相關名冊，還與多個女友一起拍攝大量不雅影片。由於事發苑剛死得突然，遺留下估計至少數千萬加幣財產，大量為其誕下私生子的女性展開了激烈的爭奪遺產案。遺產案共涉及5位母親及5個子女，苑剛胞弟苑強供稱，有7個兒童曾做親子鑑定，以確定是否為苑剛所生。

綜合外媒報道，卑詩省最高法院周一以誤殺罪和辱屍罪，判處趙利10年半徒刑。目前，趙利已經被關押在監獄內，而他在獄中表現良好，甚至被評為模範生，雖然他只會說一點英語，但仍在監獄裏找到工作，並把微薄的工資捐給慈善機構。

（綜合報道）