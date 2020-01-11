加華裔富商欲娶美艷外甥女　遭表姊夫碎屍百塊　兇手謀殺罪不成立

加拿大溫哥華2015年發生一宗恐怖命案，一名中國移民富商苑剛（Gang Yuan）因為覬覦外甥女，被外甥女的父親發現，兩人在一陣扭打之後，外甥女的父親表示自己出現幻覺，要他將苑剛一槍打死，並且像獵殺熊一般的分屍成108塊，近日判決出爐男子的謀殺罪不成立，另成立非預謀殺人、侮辱遺體等罪起訴判刑。

根據《紐約時報》報道，苑剛來自中國東北黑龍江，有錢發達之後移民加拿大，並透過與加拿大籍女性結婚、離婚來得到永久居留權。有錢的苑剛在加拿大除了有多棟豪宅之外，更買下約港幣1550萬元的小島。他過着花花公子的生活，更被「起底」交超過100多位女友。

圖為苑剛的護照影印本。

苑剛發達後看似不忘本，將自己的表姊李曉梅、表姊夫趙利、外甥女佛羅倫斯接來同住，卻在相處之下覺得自己愛上佛羅倫斯。趙利的女兒佛羅倫斯（Florence Zhao，又稱Flo-Z）外型相當亮麗，更曾上加拿大溫哥華富二代真人騷《公主我最大》（Ultra Rich Asian Girls）。趙利提出想要娶外甥女的意願，且李曉梅是領養，雙方本就沒有血緣關係，趙利聽聞下立刻大怒，認為此婚事若成真，有失顏面，兩人因此發生口角衝突。

苑剛與趙利扭打之後，趙利拿槍打了對方兩槍，之後趙利表示自己出現了幻聽，有聲音說「有一隻熊，如何把熊切成塊狀」於是拿了電鋸將苑剛分屍成108塊裝入垃圾袋，且事後直接倒頭睡了一覺。起床後，趙利發現自己遭到警方包圍，雙方對峙八小時才就範。

苑剛想將貌美外甥女娶進門，最後不但吃不了「天鵝肉」，而且被她的父親殺死。（《公主我最大》影片截圖）

趙利開庭時表示，對於苑剛的生活本就看不慣，但沒有要殺掉對方的計劃；然而苑剛的律師表示，趙利謊話連篇，開槍、分屍都是因為想要報復。趙利的律師則表示，趙利是正常健康的人，是遭到挑釁才無路可退。檢察官表示，趙利殺害苑剛屬事實，但排除謀殺罪，並以非預謀殺人罪、辱屍罪起訴。

案發後，有7名中國女性出面表示自己有孩子可以分到苑剛的財產，經過法官裁定有5人有權，而苑剛豪宅的黑豹標本需捐贈給博物館。下周聽證會將確定刑期，不排除趙利將面臨終身監禁。

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