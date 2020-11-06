【螞蟻集團】新媒：曾有人勸馬雲演講放軟語氣

頭螞蟻集團實際控制人馬雲早前被約談，此後該集團上市也被叫停。新加坡《聯合早報》消息稱，馬雲10月底發言前，曾有人勸其放軟語氣，但他仍堅持要暢所欲言，結果激怒中共高層，螞蟻集團的上市也就此叫停。

11月3日，螞蟻集團上市計劃被叫停，引發市場震動。（AP）

接近馬雲的兩名消息人士披露上述細節，其中一人說：「馬雲就是馬雲，他只想說出自己的想法。」

兩名消息人士稱，多名高級金融監管官員對馬雲的演講感到憤怒，甚至感到「被一拳打臉」。這番演講也促使金融監管官員要求對螞蟻業務進行全面審查，做出書面指示的包括中國國家主席習近平信任的經濟顧問劉鶴。

10月24日，螞蟻集團即將上市前夕，馬雲在上海第二屆外灘金融峰會上的一番犀利講話，引發中國金融圈震動。

馬雲約20分鐘的演講，拋出很多帶有一些格言警句式的論斷，代表性說法包括：「全世界更多在講風險控制，不講發展，很少去想年輕人的機會、發展中國家機會在哪裏」，「巴塞爾協議像一個老年人俱樂部」，「（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險」，「今天銀行延續的還是當鋪思想」，「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」。

11月2日，馬雲被中國四大金融監管機構約談。次日，上海證券交易所發布關於暫緩螞蟻集團科創板上市的決定。稍後，螞蟻集團也發布聲明，承諾要「擁抱監管」。