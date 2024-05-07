傳浙江和尚揸賓利載女眷出入寺廟惹議　官方：為信眾開車並非車主

都說「出家人四大皆空」，然而近日浙江海寧小普陀寺的一名僧人卻被網民曝光開賓利（Bentley）豪車，且車上有疑似女人和孩子，引發關注。

對此，上海市民族宗教事務局工作人員回應表示，該和尚是在幫不熟悉道路的信眾開車，目前小普陀禪寺及當事人已報警。



據曝光的網民描述，他在寺廟附近遇到這名駕駛豪車的僧人。對該僧人的舉動十分驚訝，便拿出手機拍下這幕——一名和尚站在一輛開著車門的賓利車旁。但該僧人發現被拍後，竟聯系到拍攝者，並要求其刪除照片。和尚在微信中還解釋，車輛是香客的，拍攝者未經論證便在社交平台發布內容，應刪除照片。

據《新京報》報道，7日，海寧市民族宗教事務局工作人員表示，事情發生在5月2日下午1點多，一名上海信眾自駕到小普陀禪寺禮佛，佛事完畢後，因對寺院周邊道路不熟悉，要求場所人員幫助駕車去周邊蠶桑基地參觀。一遊客拍攝到場所人員上車，並惡意揣測，後來場所人員添加該遊客的微信說明情況，但對方仍堅持己見。因名譽受到損害，目前，小普陀禪寺和當事人已報警。

7日下午，海寧市公安局觀潮派出所工作人員證實，警方已介入處理此事，「網傳內容不實，和尚（當時）是幫忙開車的。」