被指猥褻學生後仍升職　長沙一中學副校長停職受查

近日有內地網民舉報，初中時曾猥褻過他的老師龍某，十年間竟升職至副校長。舉報人現已報案。長沙市雨花區教育局工作人員稱，龍某已被停職，正接受有關部門調查。



《奔流新聞》報道，彭某舉報其初中老師龍某曾猥褻學生。舉報文件顯示，彭某出生於1997年，初中就讀於長沙師大附中博才實驗中學，龍某為其班主任兼生物老師。2013年，學校組織初三學生赴衡山旅遊，事發當晚學生被安排在賓館入住。

彭某自述稱：「龍某藉機跟我共一張床，當晚趁我熟睡，用身體摟抱着我，褪去衣物對我實施猥褻5-10分鐘。我因感身體不適而醒來，龍某見我醒來很是驚恐。」彭某逃跑後致電母親，當時校領導保證一定會追責、妥善處理，其後龍某被暫時停職。

但彭某指，後來發現又有同學受害，學校才迫於壓力開除龍某。上高中後，彭某聽聞龍某並未受處罰，而是轉到周南實驗中學當老師。

龍某停職前為長沙周南石燕湖中學的副校長。（影片截圖）

《奔流新聞》報道，周南實驗中學工作人員承認，龍某此前是該校的老師，但目前是長沙周南石燕湖中學的副校長。

彭某指，未料到龍某竟能成為學校的管理者，他決定站出來舉報，並強調自己反映的情況一切屬實。彭某已於6月1日向長沙市公安局望城分局報案，現正配合警方調查，暫時不便透露更多信息。長沙市雨花區教育局工作人員則稱龍某已被停職，正在接受有關部門調查。