工人32樓作業遭業主斬斷繩索　重慶警方：未造成安全事故，已和解

重慶小區發生驚險一幕，一名工人在32樓高空作業時，竟遭業主斬斷安全繩索。當地警方通報稱，事件未有造成安全事故，雙方已主動達成和解。



重慶一名工人在32樓高空作業時，竟遭業主斬斷安全繩索。（影片截圖）

綜合內媒報道，周日（6月30日）下午2時許，重慶一小區外牆瓷磚大面積脫落，需要清理恢復。惟一名業主強佔樓頂建花園，施工或會導致花草損壞，故此高空作業工人與業主產生矛盾，施工更遭到業主阻攔。

工人劉先生稱，該業主直接用鏟子將安全繩的副繩斬斷成三段，旁邊有四名工人掛住在作業，住宅大廈有32層、110米高，「好在有安全員在樓頂看守及時阻攔，工人們都沒事。」

劉先生說，事後該業主也意識到錯誤，已在民警協調下同意私下賠償和解。

周一（7月1日），重慶市警方通報稱，業主伍某（男，56歲）因在高層屋頂搭建的花園瓷磚、庭院燈被損壞，與屋頂施工安全員發生爭執，用鐵鏟砸壞安全繩兩個固定錨點外垂落屋頂地面尾端多餘部分，該部分繩索不影響施工安全，未造成安全事故。

通報續指，警方接獲報警後趕到現場處置，對雙方進行了法制教育。伍某認識到自己行為的錯誤，向施工方進行了賠償，雙方主動達成和解。

網民點睇：

「這也能調解？」

「這是謀殺好吧，怎麽還調解呢？」

「第一，屋頂花園違建，報警拆除。」

「這行為真的不能縱容下去，後果很嚴重。」

「這個是故意殺人，而且樓頂違建在先。」

