62歲婦頭上長「犄角」嚴重影響美觀　醫生：良性皮膚病變也有風險

廣西河池市南丹縣人民醫院醫共體六寨分院近日收治一位頭上長「角」的病人，患者為62歲的龍阿姨，其左側額部3年前就長出該「犄角」，雖然不痛不癢，但是嚴重影響了美觀。最終，她接受手術切除，術後恢復良好。



一開始，龍阿姨左側額部的小疙瘩只有約1厘米，其家人曾帶她到私人診所進行簡單的處理。可是情況不但沒有改善，反而越長越大，最後長成了「犄角」的形狀。「犄角」長約2厘米、粗如拇指，外表呈黑褐色，末端彎曲如袖珍牛角，摸起來質感較硬，給龍阿姨帶來沉重負擔。

南丹縣人民醫院派駐到醫共體六寨鎮中心衛生院的醫生韋永彪確診龍阿姨的「犄角」為皮角，需要進行切除。隨後，手術順利進行，「犄角」被切除後恢復良好，龍阿姨一家對醫護人員表示衷心感謝。

龍阿姨的「犄角」嚴重影響了美觀。（柳州晚報）

韋永彪介紹，皮角因形似動物的角而得名，在老年人群中很常見，尤其是經常在烈日下暴曬者。它是一種角質增生，小的像黃豆，大的則可以像羊角一般，呈圓錐形或圓柱形，也有呈弧形或分枝如鹿角狀。其表面粗糙，呈淡黃、褐色或褐黑色，質硬，常長於面部、頭皮、前臂和手背等暴露部位。

通常，長皮角並沒有感覺，如果長得不是特別明顯，很多人都不以為意。不過韋永彪提醒，雖然屬於良性皮膚病變，但是一定要及早到正規醫院進行就診，不能擅自隨意處理清除，因創口一旦反覆破損，長期受到外界摩擦或刺激可能會出現感染化膿，甚至可能產生惡變。