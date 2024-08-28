女子突發高燒面癱眼球不轉　赴院確診腦膿腫　罪魁禍首竟是這凍嘢

夏日炎炎不少人都會吃凍嘢消暑，不過，若食物不新鮮則可能引發健康風險。近日，浙江杭州一名女子吃了在雪櫃中放置多日的西瓜後，高燒不退更出現面癱等症狀，她緊急赴院檢查被確診李斯特菌腦膿腫。



浙江杭州一名女子吃了在雪櫃中放置多日的西瓜後，高燒不退更出現面癱等症狀。（Cana）

據《杭州日報》報道，岑女士患有糖尿病等基礎疾病，平時身體尚可，最近卻莫名其妙發起高燒，最高超過40℃，隨後還出現眩暈、行走不穩、面癱、眼球轉不動等症狀。

岑女士被家人緊急送往醫院救治，入院時她已處於昏迷狀態，根據相關症狀，醫生考慮問題可能出在顱內神經系統。經過一系列檢查，醫生發現岑女士顱內被單核細胞增生性李斯特菌攻陷，出現腦膿腫，而這種令人生畏的細菌常常出現在雪櫃內。

追問病史，岑女士在發病前一周，吃了幾塊在雪櫃中放了多日的西瓜，不久便出現一系列嚴重症狀。醫生認為，存放了幾日的西瓜被李斯特菌污染，該細菌會經過患者胃腸道的黏膜到淋巴結，然後通過血液進入到中樞神經，興風作浪。

岑女士食用帶菌凍西瓜，導致李斯特菌腦膿腫。（杭州日報）

醫生迅速選擇有效抗生素進行治療，經多學科合力，岑女士轉危為安，目前她已轉入普通病房，逐漸康復中。

據了解，李斯特菌是一種厭氧細菌，主要以食物為傳染媒介，肉類、蛋類、禽類、海產品、乳製品、蔬菜等都可能成為李斯特菌的感染源。李斯特菌具有不怕冷特點，因此，不論是剩菜剩飯、涼拌食品或冷切熟食，還是未經加熱滅菌的生鮮類食品，都有可能是李斯特菌的「攜帶者」和「培養基」。

醫生建議，預防李斯特菌這一「雪櫃殺手」可以遠離高風險食物，避免食用未經高溫消毒的乳製品、冷藏較久的食品；亦可將食物充分加熱，確保肉類、海鮮等食物徹底煮熟後再食用；還要定期清潔雪櫃，保持雪櫃內部清潔，定期清理過期及變質食品。