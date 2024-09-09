四川玉米地發現剛出生女棄嬰：臍帶未剪、骨折、身上有大面積曬傷

據《瀟湘晨報》報道，有民眾在四川省雅安市漢源縣大安村發現一名女嬰，女嬰被發現時身高約50公分，重約3公斤，全身赤裸，胎盤臍帶均未剪除，身上有大面積曬傷，有高溫脫水癥狀，身邊無紙條及衣物。事件引發網民廣泛關注，有網民狠批近日四川天氣炎熱，「拋棄女嬰根本是想害死她」。



漢源縣民政局介紹，女嬰於8月19日由大安村一村民撿到，已第一時間送到漢源縣人民醫院救治。經向院方了解得知，孩子除了有曬傷外，還存在骨折、頭顱血腫等情況，有可能治療周期較長，費用將由漢源縣救助管理辦公室承擔。



有民眾在四川省雅安市漢源縣大安村發現一名女嬰。（瀟湘晨報）

有民眾在四川省雅安市漢源縣大安村發現一名女嬰。（瀟湘晨報）

9月9日，記者聯繫到宜東派出所的一名工作人員，他證實，目前以涉嫌遺棄罪依法立案偵查，其他情況暫不清楚。漢源縣公安局的工作人員稱，目前辦案部門正在處理。漢源縣民政局的工作人員告訴記者，目前有專人對女嬰進行照顧，其他情況不方便透露。

漢源縣救助管理站的工作人員透露，目前仍未找到女嬰的家人，正在配合公安機關盡力地去尋找。女嬰現在生命體征平穩，目前暫未達到出院條件。

「女嬰到底是不是本地人，暫不清楚。」該工作人員解釋，女嬰被發現的位置靠近瀘定，「我們也不清楚是哪個縣區，或者說是不是隔了很遠過來的。」

許多網民則認為比起尋找狠心拋棄女嬰的親生父母，「不如找願意領養女嬰的愛心家庭」，或許女嬰能有更幸福的人生。

網民點睇：

不想要當初為什麼要生？ ？有些人想要小孩都沒有，可憐的小孩，給符合條件的家庭領養吧！ ！ ！父母坐牢就好

造孽啊……川渝最近熱成這樣子……把一個小孩丟戶外……大人都受不了好吧…

這樣的情況會越來越多的，國家要求人民生育，但人民生出來又養不起，那就只能生出來扔掉了。

2024年還有棄嬰，我服了！

