「湖北造」國產載人飛艇將開啟商業營運　首架今日交付

周六（14日），在廣西桂林陽朔的月亮山腳下，「湖北造」載人飛艇「祥雲」AS700首架正式交付先鋒客戶桂林方舟通用航空有限責任公司。該飛艇由湖北荊門的中國航空工業集團特飛所按照適航規章自主研製，具有完全自主知識產權。特飛所現場與包括先鋒客戶在內的兩家旅遊公司簽署12架新購艇訂單，標誌著國產載人飛艇的研製、生產、取證、交付全面貫通，即將開啟商業營運。



據《湖北日報》報道，「祥雲」AS700載人飛艇型號總設計師周雷介紹，飛艇是一種輕於空氣的飛行器，依靠空氣浮力駐空，並搭載任務設備和乘員。AS700在國內尚無同類競爭產品，且單座價格較低，客戶服務便捷、穩定，競爭優勢明顯。

「湖北造」載人飛艇「祥雲」AS700首架正式交付先鋒客戶桂林方舟通用航空有限責任公司。（湖北日報）

上述飛艇最大航程700千米，最大航時10小時，最大飛行高度3100米，一次最多可搭載10人。此次交付的首架飛艇，於8月20日橫越「鄂湘桂」三省區、飛行近1000公里，從湖北荊門「長途跋涉」至桂林，刷新國產自研載人飛艇領域有史以來最長航時、最遠航程飛行的新紀錄，並展開15天累計306人次的乘感體驗飛行，驗證了該飛艇的安全性、可靠性，為後續改進提升遊客乘坐舒適度積累了參考數據。

飛艇最大航程700千米，最大航時10小時，最大飛行高度3100米，一次最多可搭載10人。（湖北日報）

其刷新國產自研載人飛艇領域有史以來最長航時、最遠航程飛行的新紀錄。（湖北日報）

研製團隊後續將把低空觀光旅遊作為典型示範場景，通過先鋒用戶試運營，打通載人飛艇商業運行的各個環節，延伸應用場景至城市安保、應急救援等多領域，拓展低空經濟新賽道，構建低空經濟新業態。周雷表示，作為低空經濟裝備的新成員，載人飛艇未來將實現高端化、智能化、綠色化的全譜系發展模式，全面融入人民生產生活各領域。