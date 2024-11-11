四川男凌晨食燒烤與人爭執被殺　家屬：身中9刀警方抓捕4名疑犯

內地宵夜燒烤店再發生殺人案。四川一男子凌晨在巷子中被捅9刀致死，家屬表示，目前警方已抓捕多名涉案人員。



據新京報報道，受害者家屬黃女士表示，11月1日凌晨1時左右，她看到哥哥微信朋友圈顯示，正在與朋友在四川隆昌吃完宵夜；但凌晨3時左右便接到哥哥「不行了」的消息。

黃女士稱，哥哥疑似與人發生爭執被群毆，隨後被人殺害，脖子處被捅刺一刀，後背被捅刺八刀。「捅殺我哥哥的人我也不認識，我哥哥他也不認識」，黃女士表示，她哥哥於1日清晨6時被宣告救治無效死亡，目前警方已立案調查，抓捕了4名涉案人員。

隆昌警方表示，已對死者進行屍檢，案件進展已同步給死者家屬，目前案件正在進一步偵辦中。

警方表示，已對死者進行屍檢，案件進展已同步給死者家屬。

內地燒烤店行兇案頻發

自2022年唐山打人事件被曝出後，內地夜市燒烤店傷人案頻發。

今年6月，鄭州一家燒烤店女老闆娘遭多名男子毆打，警方對2人採取強制措施。今年8月，廣西柳州一間燒烤店發生持械群毆案，當地警方表示，打架起因為感情糾紛已拘捕8名疑犯。今年10月，一38歲男子在雲南昆明一家燒烤店內騷擾19歲女生，被燒烤店老闆娘霸氣阻攔，警方對該男子立案調查。

近期11月7日，長沙一小區內地燒烤店亦發生持刀傷人案，導致3人被殺害。內媒報道稱，事件發生於7日凌晨4時許，地點在長沙裕園小區的燒烤店內，食客與老闆發生爭執，造成3人被殺害，警方已控制行兇者，暫不知被害人及兇手身份。