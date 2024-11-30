揚州男長期便秘　上廁所用力過猛竟意外導致左眼「失明」

江蘇揚州一名熱愛健身的男子小超（化名）長期受便秘困擾，近日在一次上廁所用力時，意外導致左眼「失明」。經醫院檢查後，醫生發現他罹患高危的孔源性視網膜脫離。經過兩次手術的治療，目前小超的視力和眼底狀況逐漸好轉。



小超平日身體健碩，卻因便秘問題每次排便都需費力，面紅耳赤。最近一次用力時，他突然感到左眼一片黑暗，隨即在妻子的陪同下前往揚州市中醫院就診。眼科主任曹建峰在詳細詢問病史後，得知小超有高度近視及左眼外傷史，並懷疑是孔源性視網膜脫離。

經檢查，曹建峰使用裂隙燈發現小超的眼底出現青灰色隆起，並有圓形裂孔，進一步確認了診斷。曹主任解釋，正常視網膜分為內外兩層，孔源性視網膜脫離是因內層出現裂孔，導致眼內液體灌入，造成兩層視網膜分離，最終影響視力。

小超罹患高危的孔源性視網膜脫離。（現代快報）

這一診斷讓小超及其妻子震驚不已，無法理解為何一次用力便便會導致如此嚴重的後果。曹建峰指出，視網膜脫離已成為高度近視患者的一種常見併發症，尤其是在眼球壁較薄的情況下，突然用力容易引發視網膜脫離。

經過兩個月的手術與治療，小超的視力和眼底狀況逐漸恢復。曹建峰提醒，控制近視程度至關重要，建議高度近視者每年進行一次散瞳眼底檢查，以早期發現潛在的視網膜變性問題。如出現視野異常或閃光感等情況，應儘早就醫，以提高治療效果。