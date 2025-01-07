尋親路上大逆襲　男子16年後發現「親爹」也是假的

河南鄭州41歲男子王剛16年前在媒體協助下尋親，認定了一位親生「父親」。然而，這位親生「父親」去年12月因病住院期間，王剛進行了一次DNA檢測，結果顯示兩人毫無血緣關係。這宗戲劇化的尋親事件近日引發內地社會關注。



王剛1月6日向內媒《紅星新聞》透露，他近期在媒體幫助下發現了疑似親生父母的線索，目前已與對方取得聯繫，並將進行DNA鑑定確認。「我已經跟他們通過電話，我們會盡快去做DNA鑑定，等DNA結果出來之後再做別的事情。」

王剛自述，幼時曾輾轉7個收養家庭，十幾歲便開始獨立生活。2008年，25歲的王剛已成家，因渴望尋回親生父母而前往山東尋親。當時，他的故事引起媒體關注。

王剛。（網絡截圖）

2008年，王剛在山東滕州找到5歲時收養他的洪家人，但對方拒絕見面。在媒體記者的協助下，他得知了「親生父親」侯某某的線索，並在警方幫助下找到其地址，最終在滕州市後荊溝村與侯某某相認，結束了長達20多年的離散。

然而，2024年的DNA檢測結果卻顛覆了一切。「當年剛相認的時候，我一直詢問我親生母親的情況，他只說母親把我生下來後就去世了，姥姥家那邊的人也都不在了。包括這些年我一直在問『父親』一些問題，但他都不會正面回答我。」王剛回憶說。

據《揚子晚報》報道，2008年，媒體曾多次建議王剛在認親前先進行DNA檢測，但當時他並未接受。今年1月1日，王剛在社交媒體向當年幫助過他的多家媒體道歉，稱「2008年的尋找原以為是結束，萬萬沒想到，被欺騙了16年」。

1月6日，公益組織「寶貝回家」志願者向《紅星新聞》透露，他們已採集了王剛的血樣，將在警方幫助下進行祖籍分析。同日下午，王剛表示，在媒體協助下，他已找到疑似親生父母，正在等待DNA鑑定結果。

目前，「親生父親」侯某某未對事件作出更多回應，僅在接到記者電話後掛斷了通話。